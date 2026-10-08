Ediția de toamnă a RO-Wine | The International Wine Festival of Romania are loc între 9 și 11 octombrie 2026, la Fratelli Studios București. Festivalul reunește crame din România și Republica Moldova, producători și importatori internaționali, cu sute de vinuri din peste zece țări.

Evenimentul se desfășoară în patru săli. Sala A este dedicată producătorilor din România și Republica Moldova, Sala B găzduiește, în premieră, salonul „DIVIN – SPIRITS OF MOLDOVA”, Sala C reunește producătorii și importatorii internaționali, iar Sala D este rezervată masterclass-urilor și workshopurilor.

Premieră la RO-Wine: salon dedicat divinului moldovenesc

„DIVIN – SPIRITS OF MOLDOVA” este primul salon din istoria festivalului dedicat exclusiv distilatelor de vin din Republica Moldova.

Divinul este obținut prin distilarea vinului și maturarea în butoaie de stejar. Produsul are statut de Indicație Geografică Protejată și o tradiție de peste un secol în Republica Moldova.

Vineri, 9 octombrie, de la ora 19:00, salonul este completat de un masterclass dedicat divinului moldovenesc, organizat pe bază de invitație.

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Champagne Brunch și degustări

Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 12:30, Marinela Ardelean susține Special Champagne Brunch, alături de Elod Adam, Champagne Expert și Senior Judge la Decanter World Wine Awards. Participarea se face pe baza unui bilet, în limita locurilor disponibile.

Festivalul include și o zonă gourmet, unde Selgros este Partener Gourmet RO-Wine, iar Chef Nicolai Tand este prezent cu o selecție de produse de panificație și patiserie.

Vineri, 9 octombrie, este dedicată industriei vinului. Producătorii, importatorii, distribuitorii și profesioniștii din HoReCa beneficiază de acces gratuit pe baza înscrierii.

RO-Wine București are loc la Fratelli Studios, strada Glodeni nr. 1-3. Programul este vineri, între 14:00 și 20:00, iar sâmbătă și duminică, între 12:00 și 20:00. Biletele sunt disponibile în avans pe bilete.ro.