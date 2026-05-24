Condițiile meteorologice din perioada următoare aduc perspective în general favorabile pentru agricultură, iar culturile de câmp și speciile pomi-viticole beneficiază de un regim hidrotermic care susține dezvoltarea normală a plantelor. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) arată însă că situația nu este uniformă în întreaga țară, deoarece unele regiuni continuă să se confrunte cu probleme legate de deficitul de apă din sol, conform Agerpres.

Potrivit prognozei agrometeorologice, terenurile cu o aprovizionare bună cu apă vor crea condiții favorabile pentru evoluția culturilor agricole. În schimb, în anumite zone persistă semne ale secetei pedologice moderate și puternice.

Grâul beneficiază de condiții bune în multe regiuni

Datele ANM arată că în cultura grâului de toamnă rezerva de apă din sol, pe adâncimea de 0-100 centimetri, se va situa în limite satisfăcătoare sau apropiate de optim în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, precum și pe suprafețe extinse din Moldova și Transilvania.

Există însă și zone unde situația este mai dificilă. Deficite importante de umiditate sunt estimate în Maramureș, în cea mai mare parte a Crișanei și în anumite zone din Transilvania și Banat. Izolat, probleme similare sunt semnalate și în estul Moldovei.

Specialiștii avertizează că aceste regiuni pot resimți efectele secetei pedologice moderate și puternice.

Porumbul și floarea-soarelui continuă dezvoltarea normală

În cazul culturilor de primăvară, situația este în general favorabilă. Rezerva de umiditate în stratul de sol de 0-20 centimetri, în cultura porumbului, se va menține în limite satisfăcătoare și apropiate de optim la nivelul întregii țări. Local, în anumite regiuni pot apărea și excese de umiditate. Acestea sunt estimate în nordul și sudul Munteniei, precum și în unele zone din Banat.

Sub aspect fenologic, porumbul se află în diferite stadii de dezvoltare. În majoritatea zonelor agricole vor continua procesele de germinare, răsărire și apariția celei de-a treia frunze. În sudul și vestul țării plantele au intrat deja în faza de înfrunzire.

Floarea-soarelui va continua răsărirea și dezvoltarea primei perechi de frunze. În multe zone culturile au o stare de vegetație bună și medie.

Grâul, orzul și rapița intră în etape importante de dezvoltare

La grâu și orz se apropie momente importante din ciclul de vegetație. În funcție de data semănatului, culturile vor finaliza procesul de alungire a tulpinii și vor continua fazele de „burduf”, înspicare și înflorire.

În cazul rapiței predomină fazele de înflorire și formare a silicvelor. În unele regiuni plantele au început deja dezvoltarea boabelor.

Fructele și vița-de-vie evoluează favorabil

În livezi, speciile sâmburoase precum caisul, piersicul, cireșul și vișinul vor continua dezvoltarea fructelor și a lăstarilor. La soiurile timpurii de cireș poate începe perioada de coacere în pârgă, iar în anumite regiuni sunt posibile primele recoltări pentru consum.

La măr, păr și gutui continuă dezvoltarea frunzelor și formarea fructelor.

Vița-de-vie se află în faza de dezvoltare a lăstarilor și a frunzișului, iar soiurile timpurii de masă pot intra în perioada de înflorire.

Temperaturi peste normal și posibile episoade de instabilitate

ANM estimează că perioada 23–29 mai va aduce temperaturi mai ridicate decât valorile normale pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor ajunge între 21 și 30 de grade Celsius în aproape toate regiunile agricole. Minimele vor varia între 5 și 18 grade Celsius.

Temperatura solului la adâncimea de 10 centimetri va avea valori între 15 și 23 de grade, condiții considerate favorabile pentru dezvoltarea culturilor de primăvară.

Meteorologii avertizează însă și asupra unor episoade de instabilitate atmosferică. Sunt prognozate ploi locale cu caracter de aversă, însoțite de descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului și căderi de grindină.

Specialiștii recomandă agricultorilor continuarea lucrărilor de întreținere, aplicarea tratamentelor fitosanitare și utilizarea irigațiilor în zonele unde solul prezintă deficit de apă. În zilele fără precipitații, lucrările agricole se vor putea desfășura în condiții bune.