Grădinile sunt asociate, de obicei, cu spații verzi, relaxare și siguranță. Totuși, unele dintre cele mai iubite plante decorative pot ascunde un risc mai puțin cunoscut. Specialiști în grădinărit și siguranță împotriva incendiilor avertizează că anumite specii pot contribui la răspândirea rapidă a focului, mai ales în perioadele foarte calde și uscate.

Potrivit experților citați de Martha Stewart, unele plante conțin uleiuri volatile, rășini sau frunziș care se usucă rapid și poate deveni un adevărat combustibil natural. În anumite condiții, acestea pot accelera propagarea incendiilor spre locuințe sau alte construcții.

Eucaliptul și bambusul ascund riscuri mai puțin cunoscute

Printre speciile considerate problematice se află eucaliptul. Planta eliberează uleiuri volatile chiar și la temperaturi relativ reduse. În plus, scoarța sa se desprinde în fâșii lungi, care pot acționa ca material inflamabil.

Bambusul, folosit frecvent în amenajările moderne, prezintă la rândul său un risc ridicat. Tulpinile sale goale și uscate pot crăpa sau chiar exploda atunci când intră în contact cu focul, ceea ce poate accelera răspândirea flăcărilor.

Pinul, cedrul și ienupărul pot deveni combustibil natural

Experții includ pe lista speciilor cu risc ridicat și mai multe conifere. Pinul, cedrul și ienupărul conțin cantități importante de rășini și uleiuri vegetale. În cazul pinului, problema este amplificată de acele uscate care se acumulează la bază și formează un strat dens de material inflamabil. Ienupărul poate păstra în interiorul frunzișului ramuri și vegetație uscată, iar cedrul prezintă caracteristici similare.

Specialiștii recomandă ca aceste specii să fie plantate la cel puțin nouă metri distanță de locuințe sau alte structuri.

Miscanthus, o plantă decorativă cu potențial ridicat de ardere

Ierburile ornamentale au devenit foarte populare în ultimii ani. Printre acestea se află și miscanthusul, apreciat pentru aspectul său elegant și pentru ușurința întreținerii. Totuși, planta poate deveni periculoasă în apropierea clădirilor. Frunzele sale subțiri pierd rapid umiditatea, iar paiele uscate se pot aprinde foarte ușor. În astfel de situații, focul poate fi transportat rapid către structurile din apropiere.

Lavanda și rozmarinul, frumoase și aromate, dar inflamabile

Două dintre cele mai populare plante din grădini și curți se regăsesc și ele pe lista speciilor considerate riscante. Lavanda și rozmarinul sunt bogate în uleiuri esențiale, iar aceste substanțe sunt inflamabile. Pe vreme foarte caldă și uscată, riscul crește semnificativ. Specialiștii recomandă plantarea lor la o distanță de aproximativ 1,5 până la 3 metri față de orice clădire.

Ca alternative mai sigure sunt recomandate hortensiile, crinii de zi sau sedumul, plante considerate mai rezistente la foc.

Cum poate fi redus riscul în jurul locuinței

Experții spun că amenajarea atentă a spațiului verde poate reduce considerabil pericolul. În apropierea casei este recomandată folosirea plantelor cu rezistență mai mare la foc și evitarea acumulării vegetației uscate. În locul mulciului organic se poate utiliza pietriș, iar ierburile ornamentale ar trebui amplasate în zone deschise, delimitate de alei din piatră sau de suprafețe bine irigate.

Specialiștii atrag atenția că frumusețea unei grădini nu trebuie să fie singurul criteriu de alegere a plantelor. În anumite condiții, o alegere aparent decorativă poate deveni un factor suplimentar de risc pentru siguranța locuinței.