Rețetele Juanitei | Pulpe de pui la cuptor cu lămâie, cea mai simplă și ieftină rețetă pentru un prânz rapid

Când nu știi ce să mai gătești, o friptură de pui te scoate din încurcătură. Dar ca să fie meniul diversificat, preparatul nu trebuie să se oprească doar la carnea de pui, ci să includă ingrediente interesante și multă variație. Din această categorie este puiul cu lămâie, o rețetă clasică, adaptată pentru a obține un gust nou și fresh.

Un preparat clasic devine, cu puțin efort și ingrediente simple, ieftine și aromate, care lasă bucătăria plină de parfum îmbietor, ceva cu totul special. Carnea rămâne fragedă la interior și crocantă la exterior, perfectă pentru o masă de familie, adorată mai ales de cei mici.

Poți așeza pulpele pe un pat de ceapă feliată pentru un plus de dulceață și savoare, iar dacă tot aprinzi cuptorul, profită să coci și câțiva cartofi rustici ca garnitură.

Ingrediente pentru friptura de pui cu lămâie

8 pulpe de pui

1 ceapă

1 lămâie

100 de ml de vin alb

3 căței de usturoi

Rozmarin uscat

Cimbru proaspăt sau uscat

100 ml de ulei de măsline extravirgin

4 cartofi medii

Sare și piper negru proaspăt măcinat (după gust).

Preparare

Preîncălzește cuptorul la 200°C.

Curăță ceapa, taie-o rondele subțiri și așază-le într-o tavă de cuptor. Spală lămâia: jumătate o tai bucăți, cealaltă jumătate o storci și torni sucul peste ceapă.

Pune pulpele de pui peste patul de ceapă, adaugă bucățile de lămâie, cimbrul și cățeii de usturoi (în coajă).

Pisează rozmarinul uscat și amestecă-l cu jumătate din vinul alb, 50 ml ulei de măsline, sare și piper. Unge pulpele cu acest amestec și toarnă restul în tavă.

Coace timp de 40–45 de minute, la 200°C, cu căldură sus și jos, pe nivelul din mijloc. Din când în când, stropește pulpele cu vinul alb rămas.

Pulpele vor ieși fragede, suculente, cu aromă citrică și de ierburi aromatice. Dacă dorești, în jurul puiului, în cuptor pune și câțiva cartofi întregi (și înțepați cu furculița) sau tăiați în jumătăți pentru a avea și garnitură.

Poftă bună!