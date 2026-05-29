Pastele presărate cu pesmet rumenit reprezintă un exemplu delicios de gastronomie siciliană de subzistență sau de combatere a risipei, depinde cum vreți să o luați. Tehnica oferă o textură crocantă și un gust apropiat de cel de parmezan preparatului din paste cu pește la conservă.

În bucătăria siciliană, muddica sau mollica atturrata reprezintă pesmetul rumenit în tigaie, folosit pentru a completa gustul pastelor sau al altor preparate. Acest ingredient este cunoscut istoric drept „brânza săracului”, deoarece a apărut ca o alternativă ieftină, de valorificare a resturilor, înlocuind parmezanul ras. Astăzi, însă, este folosit pur și simplu pentru plăcerea gustului: aduce o textură crocantă minunată și un plus de aromă oricărui preparat.

Un alt avantaj al acestui pesmet rumenit este că poate fi aromatizat cu usturoi, ierburi aromatice, coajă de lămâie sau unt. În rețeta de față, pesmetul se rumenește împreună cu pătrunjel și hamsii (sau anșoa) mărunțite în ulei, fiind ideal pentru a acompania o porție de paste cu pește la conservă. Sardinele, roșiile cherry și această muddica aromatizată formează o combinație irezistibilă.

Ingrediente pentru pastele cu pește

200 g de spaghete (sau alt tip de paste)

8-10 sardine mici în ulei (din conservă)

200 g de roșii cherry

2 căței de usturoi

1 sau 2 ardei iuți roșii, uscați

2 linguri de pătrunjel tocat

Ulei de măsline

Sare.

Pentru „muddica atturrata”:

100 g de pâine din ziua precedentă (sau pesmet cu granulație mare)

3 linguri de ulei de măsline extravirgin (sau unt, după preferință)

2 fileuri de anșoa în ulei

1 lingură de pătrunjel proaspăt tocat

Preparare paste pas cu pas

Dacă folosești pâine veche, tai-o bucăți și mărunțește-o cu ajutorul unui blender vertical. Nu este nicio problemă dacă rămân și câteva bucățele puțin mai mari.

Încălzește cele trei linguri de ulei de măsline (sau unt) într-o tigaie mare, la foc mediu. Adaugă fileurile de anșoa și zdrobește-le cu o lingură de lemn până când se dizolvă complet în grăsime.

Adaugă pâinea mărunțită și las-o să se rumenească, amestecând din când în când, având grijă să nu se ardă. Când a căpătat o culoare aurie, adaugă o lingură de pătrunjel tocat, amestecă încă o jumătate de minut și răstoarnă totul pe o farfurie ca să se răcească. Nu spăla tigaia, deoarece o vei folosi pentru sos.

Pune la fiert o oală mare cu apă și sare. Adaugă spaghetele în oala cu apă și fierbe-le al dente, respectând timpul indicat de producător.

Între timp, curăță restul de pâine din tigaie cu un șervet de hârtie, adaugă un strop proaspăt de ulei de măsline și pune-o la încălzit la foc mediu-mic.

Toacă mărunt cățeii de usturoi și ardeiul iute, iar roșiile cherry taie-le în jumătăți. Pune usturoiul și ardeiul iute în tigaie. În momentul în care usturoiul începe să își schimbe culoarea (fără să se maronească), adaugă roșiile cherry, sarea și piperul. Dacă dorești, în acest punct poți adăuga și câteva capere sau măsline verzi ori negre, tocate.

Mută spaghetele direct din oală în tigaia cu sos, adăugând și un polonic mic din apa în care au fiert pastele. Gătește totul timp de un minut, mișcând energic tigaia sau amestecând bine.

Când sosul a început să capete consistență și să se lege, adaugă sardinele din conservă (poți păstra câteva bucăți pentru decor) și restul de pătrunjel, apoi mai amestecă totul pe foc încă un minut.

Pune pastele în farfurii, decorează-le cu sardinele păstrate și presară deasupra o cantitate generoasă de pesmet rumenit (muddica) și, dacă mai dorești, extra pătrunjel proaspăt.

Poftă bună!