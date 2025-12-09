Nu știi ce să mai pregătești pentru cină sau pentru pachețelul de a doua zi? Iată o plăcintă care se prepară și se coace rapid și care se poate face în două variante, cu carne sau de post. Totul este să achiziționați un aluat de foietaj gata pregătit, pe care îl găsiți la frigiderul din supermarket. Nu foi subțiri de plăcinte, ci aluat ca pentru pateuri.

Ingrediente umplutură plăcintă

Varianta cu carne

300 de gr de carne tocată (eu am pus vită)

3 morcovi mici

1 ceapă mare

Un sfert de țelină

2 linguri ulei

O lingură de concentrat de roșii sau 100 de gr de bulion

Sare, piper, boia dulce.

Varianta vegetariană

Am înlocuit carnea cu 500 de g de ciuperci sau 1 dovlecel, 1 ardei roșu și o vânătă. Restul ingredientelor rămân, mai puțin morcovii.

Preparare

Am tocat ceapa, am dat pe răzătoare morcovii și țelina. În caz că faceți veggie, renunțați la morcovi și țelină și tocați ciupercile sau coaceți și tocați vânăta, ardeiul, dovlecelul.

Călit legumele tocate în ulei 10 minute, adăugăm carnea, pentru plăcintă cu carne, dacă nu lăsăm doar legume. Mai călim 5 minute, punem și pasta de roșii, sare, piper, o frunză de dafin. Carnea mai trebuie gătită 15 minute.

Din această cantitate de umplutură puteți face 2 plăcinte.

Am pus aluatul de foietaj pe o hârtie de copt în tava cuptorului încins la 200 de grade. Am pus umplutură egal, cu lingura, pe suprafața aluatului și am întins uniform, lăsând un cm liber pe margine. Am rulat plăcinta .

Înainte de a o băga în cuptor se înțeapă din loc în loc foietajul, pentru a nu se umfla.

Finisaj

Dacă nu e de post, se bate un ou cu 2 linguri de lapte și se unge plăcinta. Se lasă 30 de minute în cuptor, 200 de grade, căldura sus-jos (sau conform indicațiilor de pe pachetul de foietaj).

Se lasă la răcit înainte de a o tăia.

Poftă bună!

