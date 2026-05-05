Un proiect de ordonanță de urgență aflat pe agenda ședinței extraordinare a Guvernului din 5 mai 2026 vizează modificarea și completarea Legii nr. 268/2001, care reglementează privatizarea societăților ce administrează terenuri agricole aflate în proprietatea publică și privată a statului.

Documentul prevede și înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit şi Acvacultură. Astfel, noua structură ar urma să includă, pe lângă administrarea terenurilor agricole, și domeniile pescuitului și acvaculturii.

Proiectul vine în contextul discuțiilor din ultimele luni privind reorganizarea administrării patrimoniului agricol al statului și integrarea activităților din sectorul piscicol într-o singură autoritate.

Actul normativ urmează să fie analizat de Executiv în ședința din 5 mai.