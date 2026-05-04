Carnea de pui este una dintre cele mai folosite proteine în bucătărie, dar și una dintre cele mai ușor de „stricat”. Fiind slabă, se gătește rapid, iar asta înseamnă că se poate usca la fel de repede. Există însă un truc simplu, folosit inclusiv în restaurante, care poate schimba complet textura: un praf de bicarbonat de sodiu, potrivit Mashed.

La prima vedere pare ciudat, dar explicația ține de chimie alimentară. În timpul gătirii, fibrele de proteină din carne se contractă și se întăresc. În același timp, împing în afară sucurile naturale, iar rezultatul este un pui mai uscat și mai puțin fraged.

Bicarbonatul de sodiu schimbă acest proces. Aplicat pe suprafața cărnii, modifică pH-ul și încetinește reacția de întărire a proteinelor. Cu un pH de aproximativ 8,5, bicarbonatul este o substanță alcalină, în timp ce carnea de pui este ușor acidă. Această diferență ajută la păstrarea texturii moi și suculente.

Cantitatea contează: aproximativ o linguriță și jumătate la 500 de grame de carne este suficientă pentru un efect vizibil, fără să afecteze gustul. Metoda este bine cunoscută în bucătăria asiatică, unde poartă numele de „velveting”, o tehnică folosită pentru a obține acea textură fină, aproape catifelată.

Când funcționează cel mai bine

E un truc de suprafață, acolo unde bicarbonatul atinge carnea se vede diferența. De aceea dă cele mai bune rezultate când puiul este tăiat subțire, tocat sau porționat în bucăți mici. Cu cât ai mai multă suprafață expusă, cu atât efectul este mai vizibil. Se potrivește mai ales pentru gătit rapid, la foc mare: în tigaie, wok, la prăjire sau chiar în preparate care ajung direct în lichid fierbinte. Acolo unde timpul de gătire este scurt, diferența de textură se simte imediat.

Nu e singurul truc care face diferența

Bicarbonatul e doar unul dintre micile trucuri care pot îmbunătăți textura cărnii de pui. În funcție de preparat, ajută și alte tehnici simple: o saramură pentru mai multă suculență, deschiderea puiului pentru gătire uniformă sau ajustarea metodei de prăjire pentru un exterior mai crocant.

De ce merită încercat

Bicarbonatul de sodiu e un ingredient banal, pe care îl ai deja în bucătărie, dar la care nu te gândești când gătești. Folosit corect, poate schimba vizibil textura cărnii, fără efort și fără ingrediente complicate. E un truc simplu, dar cu efect imediat.