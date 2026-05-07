Familia regală care conduce Emiratele Arabe Unite a beneficiat de peste 71 de milioane de euro din subvenții agricole europene pentru terenuri deținute în România, Italia și Spania, arată o investigație transfrontalieră realizată de DeSmog și publicată de The Guardian. O parte importantă a fondurilor a fost direcționată către Agricost, compania care administrează cea mai mare fermă din Uniunea Europeană, aflată în România.

Potrivit investigației, subsidiare controlate de familia Al Nahyan au primit peste 71 de milioane de euro în perioada 2019–2024, prin schema de plăți agricole a Uniunii Europene, cunoscută drept Politica Agricolă Comună (PAC).

DeSmog, în parteneriat cu The Guardian, El Diario (Spania) și publicația G4Media, a analizat datele pentru mii de beneficiari PAC între 2019 și 2024, identificând 110 plăți de subvenții europene către o rețea de companii și filiale conduse de familia Al Nahyan și de unul dintre fondurile sale suverane, ADQ.

Familia Al Nahyan este considerată una dintre cele mai bogate din lume, cu o avere estimată la peste 320 de miliarde de dolari, provenită în principal din resursele petroliere ale Emiratelor.

Cea mai mare parte a fondurilor europene identificate de jurnaliști a ajuns la Agricost, companie cumpărată în 2018 de grupul agroindustrial Al Dahra, controlat de Emiratele Arabe Unite. Agricost exploatează aproximativ 57.000 de hectare în Insula Mare a Brăilei, suprafață considerată cea mai mare fermă individuală din Uniunea Europeană.

Doar în 2024, Agricost a primit 10,5 milioane de euro sub formă de plăți directe europene, de peste 1.600 de ori mai mult decât media încasată de o fermă europeană obișnuită, potrivit investigației.

Jurnaliștii au analizat date privind mii de beneficiari ai subvențiilor europene și au identificat 110 plăți către companii și subsidiare legate de familia Al Nahyan și de fondul suveran ADQ din Abu Dhabi.

Investigația arată că grupul Al Dahra a cumpărat și ferme în Spania, unde exploatează peste 8.000 de hectare de teren agricol. Aceste companii au primit împreună peste 5 milioane de euro din subvenții PAC între 2015 și 2024.

Fermele din România și Spania cultivă în special lucernă și alte plante pentru furaje, mare parte din producție fiind exportată către statele din Golf. Emiratele Arabe Unite importă până la 90% din alimentele consumate, iar extinderea agricolă externă face parte din strategia lor de securitate alimentară.

Subvențiile agricole europene reprezintă aproximativ o treime din întregul buget al Uniunii Europene, cu plăți anuale de circa 54 de miliarde de euro către fermieri și zone rurale.

Sistemul este însă criticat frecvent pentru faptul că favorizează marile exploatații agricole și marii proprietari de terenuri. Comisia Europeană discută în prezent reformarea mecanismului pentru perioada 2028-2034, inclusiv introducerea unui plafon de 100.000 de euro anual pentru plățile directe acordate unei ferme.

Mai multe organizații de mediu și europarlamentari au criticat faptul că fonduri europene ajung indirect la regimuri autoritare sau la fonduri suverane din afara Uniunii Europene.

Reprezentanții familiei Al Nahyan și ai companiilor implicate nu au răspuns solicitărilor de comentarii trimise de jurnaliști. Fondul suveran ADQ a refuzat să comenteze cazul.