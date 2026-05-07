Un copil de 14 luni din Australia a ajuns în comă indusă după ce a inhalat accidental o pudră decorativă folosită pentru torturi. Băiețelul a fost transportat de urgență la spital după ce substanța i-ar fi blocat plămânii, iar medicii au fost nevoiți să intervină chirurgical, potrivit People.

Un accident petrecut în timpul pregătirii unui tort aniversar s-a transformat într-un coșmar pentru o familie din Australia.

Dusty, un băiețel de 14 luni, a ajuns în comă indusă după ce a inhalat accidental o pudră decorativă aurie folosită pentru ornarea deserturilor. Mama copilului, Katie Robinson, pregătea un tort tematic inspirat de personajul Bluey pentru aniversarea fiului unei prietene, când incidentul a avut loc.

Potrivit unei prietene apropiate a familiei, Rochelle Evrard, pudra decorativă s-ar fi transformat într-o pastă în contact cu umezeala și i-ar fi blocat căile respiratorii copilului.

„Când pudra este amestecată cu apă, se transformă într-o pastă, iar plămânii lui Dusty s-au blocat imediat”, a explicat aceasta într-o campanie GoFundMe creată pentru familie. „A devenit inconștient.”

Copilul a fost transportat de urgență la spital

Băiețelul a fost dus de urgență de la locuința familiei de pe Gold Coast la un spital din Brisbane, unde medicii au intervenit chirurgical pentru a-i curăța plămânii. Ulterior, copilul a fost plasat în comă indusă.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, prietena familiei a oferit mai multe actualizări despre starea copilului.

„Dusty a avut febră peste noapte și hipertensiune. Tubul de respirație a fost mutat din gură în nas și pare mai confortabil. Este încă în comă indusă”, a spus aceasta într-un mesaj publicat pe 4 mai.

Potrivit acesteia, băiețelul primea atunci 50% oxigen și începea să respire parțial singur.

„Scanarea plămânilor pare mai rea decât în ziua precedentă, dar medicii urmau să facă noi investigații”, a mai spus Rochelle Evrard.

Primele semne de îmbunătățire

Două zile mai târziu, familia a primit primele vești încurajatoare.

„Medicii încep să reducă medicația și Dusty începe să reacționeze. Sperăm să își deschidă ochii curând”, a transmis prietena familiei într-un nou mesaj publicat online.

Dusty respiră singur din nou

Părinții lui Dusty au publicat și un nou mesaj pe Instagram, în care au anunțat că băiețelul face progrese. Potrivit acestora, tubul de respirație a fost îndepărtat, iar copilul primește acum oxigen prin canule nazale cu flux mare. „Este puțin mai treaz pe măsură ce medicii reduc medicația”, au transmis aceștia. De asemenea, Dusty respiră bine singur și încearcă să tușească pentru a-și curăța plămânii”

Între timp, părinții copilului au fost cazați la Ronald McDonald House din Brisbane, un centru care oferă sprijin familiilor copiilor internați. Campania GoFundMe creată pentru familie a strâns peste 30.000 de dolari pentru cheltuielile medicale și de cazare.

Produsul ar fi fost retras

Potrivit mesajelor publicate de apropiații familiei, produsul implicat în incident ar fi fost retras ulterior de la vânzare și distrus. Cazul a atras atenția online asupra riscurilor pe care anumite produse decorative alimentare le pot reprezenta pentru copiii mici, mai ales atunci când sunt inhalate accidental.