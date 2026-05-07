O parte din Piața Progresul din Sectorul 4 ar putea fi demolată, la doar 15 ani de la construirea imobilului, pentru a face loc unei noi unități de învățământ. Proiectul urmează să intre la vot în Consiliul Local al Sectorului 4, potrivit unui proiect de hotărâre citat de Buletin de București și transmis de MEDIAFAX.

Este vizată clădirea de pe Șoseaua Giurgiului nr. 94, aflată în Complexul Agroalimentar Progresul. Autoritățile locale vor să transforme terenul într-un spațiu destinat educației, însă susțin că actuala construcție nu poate fi adaptată eficient pentru funcționarea unei școli.

Pentru ca demolarea să poată avea loc, Consiliul Local trebuie să obțină mai întâi acordul Consiliului General al Municipiului București pentru trecerea imobilului din domeniul public în domeniul privat al municipiului, procedură necesară înainte de casare și demolare.

Potrivit raportului tehnic anexat proiectului, conversia clădirii existente într-o unitate de învățământ ar necesita modificări majore ale structurii de rezistență.

„Pentru obținerea unei compartimentări raționale specifice funcțiunii de învățământ, ar fi necesară modificarea semnificativă a geometriei structurale, inclusiv translatarea axelor principale (în special a axului central longitudinal B), în vederea adaptării deschiderilor structurale la dimensiunile optime ale sălilor de clasă și ale spațiilor de circulație”, se arată în document.

Raportul, asumat de arhitectul-șef al Sectorului 4, precizează că intervențiile ar afecta stâlpii, grinzile, planșeele și fundațiile, iar lucrările ar fi mai complexe decât construirea unei clădiri noi.

Imobilul a fost construit în 2011 și are o suprafață construită la sol de 836 de metri pătrați și o suprafață desfășurată de 1.673 de metri pătrați. Construcția este realizată din structură mixtă de beton și metal.

În prezent, în interiorul complexului funcționează mai multe spații comerciale și servicii, printre care o clinică medicală, o farmacie, un salon și case de pariuri.

Demersul vine în continuarea unei decizii adoptate încă din 2023, când Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat schimbarea destinației clădirii din piață agroalimentară în spațiu de învățământ. Hotărârea a fost validată ulterior de Consiliul General al Municipiului București, în aprilie 2025.

O expertiză tehnică realizată în aprilie 2026 concluzionează că soluția optimă pentru respectarea normelor actuale privind unitățile de învățământ este demolarea completă a construcției existente și ridicarea uneia noi.

Dacă proiectul va fi aprobat, administrația locală va putea începe procedurile de demolare și reconstrucție, finanțarea urmând să fie asigurată din bugetul Sectorului 4.