În Spania, tortilla de patatas este unul dintre preparatele care apar aproape peste tot: în tapas baruri, la mic dejun, prânz, cină sau servită rece ca gustare. Deși numele poate induce în eroare, nu are legătură cu tortilla mexicană, ci este o omletă consistentă cu cartofi și ceapă, făcută din doar câteva ingrediente simple, potrivit 30seconds.

Rețeta clasică este apreciată tocmai pentru combinația dintre exteriorul ușor rumenit și interiorul moale și cremos.

Varianta clasică de tortilla de patatas se prepară din:

cartofi,

ouă,

ceapă,

ulei de măsline.

Unele variante includ și alte legume sau ingrediente suplimentare, însă baza rețetei rămâne aceeași.

Chef Gigi, autoarea rețetei publicate de 30Seconds, spune că preferă să finalizeze preparatul în cuptor, metodă considerată mai practică și mai sigură pentru gătitul de acasă decât întoarcerea clasică a omletei direct în tigaie.

Ce cartofi sunt recomandați

Pentru această rețetă sunt recomandați cartofii Yukon Gold, apreciați pentru textura lor cremoasă și gustul ușor untos.

Totuși, rețeta poate fi preparată și cu alte tipuri de cartofi.

Ingredientele pentru aproximativ șase porții:

5 cartofi mari,

1 ceapă galbenă mare,

6 ouă,

ulei de măsline extravirgin,

sare,

piper,

pătrunjel pentru servire.

Cum se prepară tortilla de patatas

Cartofii se curăță și se taie felii subțiri, iar ceapa se feliază fin.

Într-o tigaie mare care poate merge și la cuptor se încălzește uleiul de măsline, apoi se adaugă cartofii și ceapa.

Ingredientele se gătesc la foc mediu, acoperite, până când cartofii devin moi și fragezi.

După ce se răcesc ușor, se amestecă atent cu ouăle bătute și condimentate.

Compoziția se toarnă din nou în tigaie și se gătește câteva minute pe aragaz, până când baza începe să se rumenească.

Preparatul este apoi transferat în cuptorul preîncălzit și lăsat până când ouăle sunt complet gătite.

Se poate mânca și rece

Unul dintre avantajele acestei rețete este că poate fi servită:

caldă,

la temperatura camerei,

rece, direct din frigider.

În Spania, tortilla de patatas este servită frecvent:

ca tapas,

la brunch,

ca prânz rapid,

alături de salată,

în sandvișuri.

Rețeta este apreciată și pentru conținutul ridicat de proteine și faptul că este natural fără gluten.