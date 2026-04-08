Fără drob pe masa de Paște, sărbătoarea parcă nu are același gust. Deși rețeta tradițională din organe de miel rămâne sfântă pentru mulți, versatilitatea acestui preparat permite numeroase variante: de la cel de pasăre, mai ușor, până la opțiunile vegetariene sau chiar mixte, cu carne, dar și multe legume.

Indiferent de carnea sau ingredientele alese, există câteva tehnici esențiale care transformă un drob obișnuit într-un deliciu culinar.

1. Drobul tradițional de miel

Pentru cei care vor să respecte tradiția, drobul de miel este ceea ce sunt sarmalelor de Crăciun, nu e masa completă fără el.

Ingrediente: Organe de miel (ficat, inimă, plămâni, rinichi, limbă), multe legături de ceapă și usturoi verde, mărar și pătrunjel proaspăt.

Tehnica fierberii: Organele se fierb în apă cu sare, puțin oțet, foi de dafin și boabe de piper pentru aproximativ 90 de minute.

Textura: Pentru un drob autentic, se recomandă tăierea organelor în cubulețe mici (brunoise), nu trecerea lor prin mașina de tocat. Să se simtă textura cărnii, să nu fie un pateu”. Pentru cei cărora le place totuși un mix care să combine gusturile și o singură textură, nu e greșit să dea organele prin mașina de tocat sau blender, după fierbere.

2. Drob cu carne și ficat de pasăre

Dacă nu sunteți fani ai gustului de miel, ficatul și carnea de pui reprezintă alternativa ideală. Este un preparat mai fin, adesea preferat de copii sau de cei care doresc o masă mai puțin solicitantă pentru digestie.

Ingrediente: Pulpă de pui, ficat de pui, ceapă și usturoi verde, ouă, mărar, patrunjel. Există și varianta mixtă, de carne cu legume, în care, adăugm și morcov, dovlecel ras și călit, boabe de mazăre, porumb etc.

Gătirea: Ficatul de pui se fierbe separat, fără sare (pentru a nu se întări), și se amestecă apoi cu restul ingredientelor. Sau se trage la tigaie și se fierbe apoi înăbușit sub un capac.

3. Căliți organele și gătiți-le înăbușit dacă vreți să fie mai gustos drobul

Deși fierberea este metoda clasică, există un truc care schimbă radical gustul: călirea organelor în loc de fierbere.În loc să fierbi organele, taie-le cubulețe și călește-le în tigaie.

Atenție la ordinea de gătire: Inima, plămânii și splina au nevoie de un timp de gătire mai lung. Începe cu acestea, iar după 10 minute adaugă ficatul și rinichii. Condimentează cu sare și piper abia la final, deoarece sarea pusă prea devreme întărește organele.

4. Cum obținem un aspect „instagramabil” al drobului de Paște

Modul în care „îmbrăcăm” drobul îi definește nu doar aspectul, ci și suculența:

Prapurul: Membrana naturală de grăsime care păstrează drobul hidratat în cuptor.

Aluatul fraged: O variantă modernă și aspectuoasă, transformând drobul într-o plăcintă aperitiv delicioasă.

Direct în tavă: Dacă nu folosiți înveliș, folosiți o tavă de chec tapetată cu hârtie de copt.

Truc pentru un aspect wow: Pentru un efect vizual spectaculos, așază câteva ouă fierte tari în mijlocul compoziției, pe lungimea tăvii. Când vei tăia feliile, oul de la mijloc va arăta superb. Nu tăia drobul fierbinte ca să nu se sfărâme!

Pentru cei care nu consumă carne, drobul se poate găti și doar pe bază de ciuperci, linte sau legume, păstrând însă abundența de verdeață (ceapă verde, usturoi, mărar) care îi conferă gustul specific de primăvară.

Servire

Drobul se lasă întotdeauna la răcit înainte de a fi tăiat, pentru a se așeza texturile. Se servește ca aperitiv, alături de:

Muștar clasic;

Sos de hrean;

Sos de iaurt cu usturoi;

Ridichi și ceapă verde proaspătă.

Fie că alegeți varianta călită sau fiartă, de miel, de legume sau de pui, drobul nu poate lipsi de pe masa de Paște, fiind un complement minunat pentru ouăle roșii.

Paște Fericit!