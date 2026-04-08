Aperitivul vedetă pentru masa de Paște/ 5 variante de a prepara drobul, rețeta tradițională și alte opțiuni

08 apr. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: pensiuneasantafe
Cuprins
  1. 1. Drobul tradițional de miel
  2. 2. Drob cu carne și ficat de pasăre
  3. 3. Căliți organele și gătiți-le înăbușit dacă vreți să fie mai gustos drobul
  4. 4. Cum obținem un aspect „instagramabil” al drobului de Paște
  5. 5. Varianta fără carne
  6. Servire

Fără drob pe masa de Paște, sărbătoarea parcă nu are același gust. Deși rețeta tradițională din organe de miel rămâne sfântă pentru mulți, versatilitatea acestui preparat permite numeroase variante: de la cel de pasăre, mai ușor, până la opțiunile vegetariene sau chiar mixte, cu carne, dar și multe legume.

Indiferent de carnea sau ingredientele alese, există câteva tehnici esențiale care transformă un drob obișnuit într-un deliciu culinar.

1. Drobul tradițional de miel

Pentru cei care vor să respecte tradiția, drobul de miel este ceea ce sunt sarmalelor de Crăciun, nu e masa completă fără el.

  • Ingrediente: Organe de miel (ficat, inimă, plămâni, rinichi, limbă), multe legături de ceapă și usturoi verde, mărar și pătrunjel proaspăt.

  • Tehnica fierberii: Organele se fierb în apă cu sare, puțin oțet, foi de dafin și boabe de piper pentru aproximativ 90 de minute.

  • Textura: Pentru un drob autentic, se recomandă tăierea organelor în cubulețe mici (brunoise), nu trecerea lor prin mașina de tocat. Să se simtă textura cărnii, să nu fie un pateu”. Pentru cei cărora le place totuși un mix care să combine gusturile și o singură textură, nu e greșit să dea organele prin mașina de tocat sau blender, după fierbere.

2. Drob cu carne și ficat de pasăre

Dacă nu sunteți fani ai gustului de miel, ficatul și carnea de pui reprezintă alternativa ideală. Este un preparat mai fin, adesea preferat de copii sau de cei care doresc o masă mai puțin solicitantă pentru digestie.

  • Ingrediente: Pulpă de pui, ficat de pui, ceapă și usturoi verde, ouă, mărar, patrunjel. Există și  varianta mixtă, de carne cu legume, în care, adăugm și morcov, dovlecel ras și călit, boabe de mazăre, porumb etc.

  • Gătirea: Ficatul de pui se fierbe separat, fără sare (pentru a nu se întări), și se amestecă apoi cu restul ingredientelor. Sau se trage la tigaie și se fierbe apoi înăbușit sub un capac.

3. Căliți organele și gătiți-le înăbușit dacă vreți să fie mai gustos drobul

Deși fierberea este metoda clasică, există un truc care schimbă radical gustul: călirea organelor în loc de fierbere.În loc să fierbi organele, taie-le cubulețe și călește-le în tigaie.

Atenție la ordinea de gătire: Inima, plămânii și splina au nevoie de un timp de gătire mai lung. Începe cu acestea, iar după 10 minute adaugă ficatul și rinichii. Condimentează cu sare și piper abia la final, deoarece sarea pusă prea devreme întărește organele.

4. Cum obținem un aspect „instagramabil” al drobului de Paște

Modul în care „îmbrăcăm” drobul îi definește nu doar aspectul, ci și suculența:

  • Prapurul: Membrana naturală de grăsime care păstrează drobul hidratat în cuptor.

  • Aluatul fraged: O variantă modernă și aspectuoasă, transformând drobul într-o plăcintă aperitiv delicioasă.

  • Direct în tavă: Dacă nu folosiți înveliș, folosiți o tavă de chec tapetată cu hârtie de copt.

Truc pentru un aspect wow: Pentru un efect vizual spectaculos, așază câteva ouă fierte tari în mijlocul compoziției, pe lungimea tăvii. Când vei tăia feliile, oul de la mijloc va arăta superb. Nu tăia drobul fierbinte ca să nu se sfărâme!

5. Varianta fără carne

Pentru cei care nu consumă carne, drobul se poate găti și doar pe bază de ciuperci, linte sau legume, păstrând însă abundența de verdeață (ceapă verde, usturoi, mărar) care îi conferă gustul specific de primăvară.

Servire

Drobul se lasă întotdeauna la răcit înainte de a fi tăiat, pentru a se așeza texturile. Se servește ca aperitiv, alături de:

  • Muștar clasic;

  • Sos de hrean;

  • Sos de iaurt cu usturoi;

  • Ridichi și ceapă verde proaspătă.

Fie că alegeți varianta călită sau fiartă, de miel, de legume sau de pui, drobul nu poate lipsi de pe masa de Paște, fiind un complement minunat pentru ouăle roșii.

Paște Fericit!

Pe aceeași temă

Rețetele Juanitei
28 mart.
VIDEO | Rețetele Juanitei | Dincolo de clasicul ciolan afumat/ Cum prepari genunchi de porc să iasă fraged să-l poți desface cu furculița
VIDEO | Rețetele Juanitei | Dincolo de clasicul ciolan afumat/ Cum prepari genunchi de porc să iasă fraged să-l poți desface cu furculița
Rețetele Juanitei
27 mart.
VIDEO | Rețetele Juanitei | Tocană cu legume de primăvară/ Mâncărică tradițională cu prospături din piață
VIDEO | Rețetele Juanitei | Tocană cu legume de primăvară/ Mâncărică tradițională cu prospături din piață
Rețetele Juanitei
25 mart.
VIDEO – FOTO | Buna Vestire, dezlegare la pește în Postul Paștelui/ O rețetă tradițională de plachie preparată rapid/ Nu trebuie să o mai bagi la cuptor
VIDEO – FOTO | Buna Vestire, dezlegare la pește în Postul Paștelui/ O rețetă tradițională de plachie preparată rapid/ Nu trebuie să o mai bagi la cuptor
Rețetele Juanitei
17 mart.
VIDEO | Rețetele Juanitei | Baclava de casă, se face rapid și nici nu e așa de dulce ca cea din comerț/ Poți pune sirop după gust și fistic adevărat
VIDEO | Rețetele Juanitei | Baclava de casă, se face rapid și nici nu e așa de dulce ca cea din comerț/ Poți pune sirop după gust și fistic adevărat
Video
16 mart.
VIDEO | Rețetele Juanitei | Plăcintă cu brânză telemea/ Ușor se face, repede se mănâncă
VIDEO | Rețetele Juanitei | Plăcintă cu brânză telemea/ Ușor se face, repede se mănâncă

Cele mai noi articole

Masa în familie este baza unor obiceiuri alimentare sănătoase, consideră 84% dintre români (Studiu)
Masa în familie este baza unor obiceiuri alimentare sănătoase, consideră 84% dintre români (Studiu)
Fermierii ar putea cere demolarea locuințelor ridicate ilegal lângă ferme. Senatul a adoptat un proiect care întărește protecția exploatațiilor agricole
Fermierii ar putea cere demolarea locuințelor ridicate ilegal lângă ferme. Senatul a adoptat un proiect care întărește protecția exploatațiilor agricole
FOTO | Atelier de „împistrit” ouă, la Muzeul Satului din Baia Mare / Gabriela Filip, muzeograf: „Avem copii de la 5 ani, până la adulți de peste 50. Este o activitate dedicată redescoperirii obiceiurilor și a meșteșugurilor tradiționale”
FOTO | Atelier de „împistrit” ouă, la Muzeul Satului din Baia Mare / Gabriela Filip, muzeograf: „Avem copii de la 5 ani, până la adulți de peste 50. Este o activitate dedicată redescoperirii obiceiurilor și a meșteșugurilor tradiționale”
Paștele vine cu prețuri mai mari: ouăle și carnea s-au scumpit, consumatorii își reduc cumpărăturile / „Costurile sunt destul de mari, mai ales că și combustibilul s-a scumpit. Toate se leagă între ele”
Paștele vine cu prețuri mai mari: ouăle și carnea s-au scumpit, consumatorii își reduc cumpărăturile / „Costurile sunt destul de mari, mai ales că și combustibilul s-a scumpit. Toate se leagă între ele”
BREAKING | Retailul intră în contracție: vânzările scad cu peste 6% în februarie, consumul încetinește vizibil
BREAKING | Retailul intră în contracție: vânzările scad cu peste 6% în februarie, consumul încetinește vizibil