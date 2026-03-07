La noi în familie suntem „ciorbari”. O dată pe săptămână se face o oală de ciorbă, cu carne, legume, borș, rețete fel de fel. Dar ce te faci că ciorba se prepară mereu într-o oală mare, în care să intre de toate și după ce ai mâncat de 2-3 ori, parcă ai cam schimba meniul.

Iată o modalitatea prin care ciorba gata pregătită poate fi tratată ca o conservă și păstrată mai mult timp. Nu e deloc complicat, mai ales dacă urmezi niște pași simpli.

Prepararea ciorbei (rețetă de ciorbă cu carne, legume și paste de casă)

Pentru a pregăti această ciorbă savuroasă de pui, primul pas constă în fierberea a 500 de grame de carne (de preferat cu os, precum un piept și o carcasă) într-o oală sub presiune, timp de jumătate de oră, împreună cu o linguriță de sare. După ce carnea este bine pătrunsă, se strecoară zeama pentru a obține o bază limpede, se alege carnea de pe oase și se reintroduce în supă, pregătind astfel fundamentul bogat al preparatului.

Gustul intens al ciorbei este dat de mixul de legume proaspete, morcov, păstârnac, praz, țelină și apio, care se taie mărunt și se călesc timp de 10 minute în ulei de măsline extravirgin înainte de a fi adăugate în oală. După ce legumele fierb în supă aproximativ 15 minute, se completează aroma cu pastă de roșii (sau bulion), sare, piper și o linguriță de boia dulce, lăsând totul să dea într-un clocot pentru omogenizarea aromelor.

În etapa finală, se adaugă pastele de casă care se mai fierb doar câteva minute până când sunt gata. Ciorba se definitivează cu o abundență de verdeață tocată, folosind o legătură de leuștean și una de pătrunjel sau frunze de țelină pentru o notă de prospețime inconfundabilă.

- articolul continuă mai jos -

Cum conservăm ciorba rămasă

Pregătim câteva borcane cu capac, spălate și sterilizate.

Le umplem cu ciorbă, având grijă să punem în borcan de toate, și legume și carne și paste și zeamă. Sigilăm bine borcanele.

Punem o cratiță încăpătoare pe aragaz. Așezăm un prosop textil de bucătărie pe fund sau o foaie de hârtie de copt ori ziar. Așexăm borcanele în picioare, unul lângă altul, fără să se atingă. Despărțim borcanele cu bucăți de hârtie. Acoperim cu o cârpă.

Turnăm apă până la 2 treimi din înălțimea borcanelor.

Fierbem la foc mic pentru 30 de minute.

Ștergem de apă borcanele. Le punem într-o pătură la răcit cu capacul în jos.

Depozităm departe de soare, într-o zonă răcoroasă și fără curenți de aer.