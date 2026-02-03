V-am mai zis că eu fac măcar o dată pe săptămână o supă sau ciorbă. Pe vremea asta mai ales o zeamă caldă merge perfect la inimă (și stomac). Îmi plac îndeosebi ciorbele pentru că sunt sățioase (recunosc, e și un truc pentru a ciuguli mai puțin, fiindcă ciorba satură și ține de foame multe ore după) și le gătesc cu multe legume, carne, paste (sau cartofi, orez) astfel încât nu mai e nevoie de nimic pe lângă, sunt o masă completă. Borșul îi adaugă chiar și partea fermentată, minunată pentru microbiota intestinală.

Ingrediente pentru ciorba de pui

500 de gr de pui (să aibă și oase, eu am pus un piept și o carcasă)

3-4 roșii sau 2 linguri de pastă de roșii/bulion

1 morcov

1 păstârnac

1 praz

Un sfert de țelină

O tijă de apio

1 ardei verde și 1 roșu

O legătură de leuștean

O legătură de pătrunjel sau frunze de țelină

2-3 linguri de ulei de măsline extravirgin

Paste de casă

Sare, piper, boia dulce sau pastă de ardei (1 linguriță)

Smântână și ardei iute (opțional, pentru servit).

Preparare

Am fiert puiul la oala sub presiune jumătate de oră cu o linguriță de sare. Am strecurat zeama și am ales carnea de pe oase. Am pus la loc în zeamă carnea.

Am tăiat legumele mărunt și le-am călit 10 minute în câteva linguri de ulei de măsline.

Am pus legumele în supă și am fiert 15-20 de minute. Când au fost aproape gata am pus pasta de roșii, ardei, sare, piper și le-am lăsat să dea un clocot.

Am adăugat apoi și tăiețeii de casă. Le lăsam să fiarbă câteva minute.

La final am pus și borșul și am mai dat un clocot. Înainte de a stinge focul punem și verdeața tăiată mărunt.

Merge cu un ardei iute, o lingură de smântână, dacă vă place, și o felie de pâine proaspătă (opțional că avem deja paste).

Poftă bună!