Albinele continuă să surprindă lumea științei. Un nou studiu arată că aceste insecte, deși au un creier minuscul, pot procesa informații numerice și pot distinge cantități, ceea ce le plasează într-o categorie cognitivă mult mai complexă decât se credea până acum.

Descoperirea vine în urma unei cercetări care reanalizează modul în care albinele percep lumea și răspunde unei dezbateri vechi din comunitatea științifică: numără cu adevărat albinele sau doar reacționează la modele vizuale?

Dezbaterea este veche în lumea științei, arată Sci.News. De ani buni, cercetătorii încearcă să înțeleagă dacă albinele pot face diferența între cantități reale sau dacă doar răspund la stimuli vizuali precum formele, densitatea sau complexitatea imaginilor. Criticii studiilor anterioare susțineau că albinele nu „numără” propriu-zis, ci aleg imaginea care pare mai încărcată vizual. Dar noua cercetare schimbă însă perspectiva.

O echipă coordonată de cercetători de la Monash University și University of Trento a reanalizat experimentele anterioare, dar dintr-un unghi esențial: cum vede albina lumea, nu cum o vede omul.

Cheia este perspectiva albinei

Cercetătorii au pornit de la o problemă simplă, dar ignorată mult timp. Oamenii și albinele nu percep imaginile la fel. Albinele au o acuitate vizuală diferită și procesează informația într-un mod distinct. Astfel, multe dintre criticile aduse testelor anterioare erau bazate pe presupuneri umane despre percepția vizuală. „Trebuie să punem perspectiva animalului pe primul loc atunci când evaluăm cogniția”, a explicat cercetătoarea Scarlett Howard, una dintre autoarele studiului.

După recalcularea stimulilor vizuali în funcție de modul real în care albinele percep imaginile, cercetătorii au observat că explicația simplă a „pattern matching”-ului nu mai stă în picioare. Mai exact, ceea ce părea anterior o reacție la complexitate vizuală s-a dovedit a fi sensibilitate reală la număr. Cu alte cuvinte, albinele disting cantități, iar asta este o formă de cogniție numerică. „Când analizăm imaginile așa cum le vede albina, rămâne sensibilitatea autentică la număr”, a explicat Mirko Zanon, autor principal al studiului.

Un creier minuscul, o inteligență mare

Creierul unei albine conține mai puțin de un milion de neuroni, fiind comparat ca dimensiune cu o sămânță de susan. Prin comparație, creierul uman are aproximativ 86 de miliarde de neuroni. Și totuși, aceste insecte reușesc să proceseze informații complexe.

Nu este prima dată când albinele uimesc cercetătorii. Studii anterioare au arătat că pot învăța simboluri, pot recunoaște fețe și pot rezolva sarcini simple de tip matematic. Iar noua cercetare întărește ideea că inteligența nu depinde exclusiv de dimensiunea creierului.

Dincolo de fascinația biologică, rezultatele au implicații importante pentru neuroștiință și inteligență artificială. Dacă un creier atât de mic poate procesa informații numerice, cercetătorii spun că acest model ar putea inspira sisteme de calcul mai eficiente. În plus, studiul obligă comunitatea științifică să regândească modul în care măsoară inteligența animalelor.

Studiul a fost publicat în revista Proceedings of the Royal Society B, una dintre publicațiile importante din domeniul biologiei.