Rețeta tradițională de biscuiți fragezi cu unt / Sunt un adevărat simbol al Regatului Unit și ai nevoie doar de 3 ingrediente

Biscuiții shortbread sunt una dintre cele mai cunoscute și iubite rețete tradiționale din Scoția, devenind în timp un adevărat simbol al Regatului Unit. Simpli, extrem de fragezi și ușor de pregătit, acești biscuiți se remarcă prin gustul intens de unt și textura care se topește în gură. Rețeta clasică presupune doar câteva ingrediente de bază și nu necesită tehnici complicate, fiind accesibilă oricui, chiar și celor fără multă experiență în bucătărie, conform publicației Food and Wine Italia.

Timp de preparare: 15 minute

Timp total: 45 de minute

Cantitate: 20–22 de biscuiți

Biscuiți fragezi cu unt. Ingrediente

135 g unt nesărat, moale, la temperatura camerei

65 g zahăr tos

200 g făină albă tip 000

10 g zahăr tos, pentru finisare

Mod de preparare

Preîncălziți cuptorul la 190°C sau la 170°C dacă folosiți funcția cu ventilație.

Într-un bol încăpător, amestecați untul moale cu zahărul tos (65 g), folosind un tel sau o lingură de lemn, până când obțineți o cremă fină și omogenă. Dacă untul este încă prea rece, puteți folosi un robot de bucătărie pentru a ușura procesul.

Adăugați făina și amestecați până când ingredientele sunt bine incorporate. Transferați aluatul pe o suprafață curată de lucru și frământați rapid, doar cât să obțineți o bilă de aluat netedă și compactă.

Întindeți aluatul cu sucitorul până la o grosime uniformă de aproximativ 1 cm. Decupați biscuiții cu o formă rotundă sau tăiați-i sub formă de bastonașe dreptunghiulare, cunoscute ca fingers. Așezați biscuiții într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Presărați deasupra zahărul tos rămas (10 g). Pentru un aspect tradițional, înțepați ușor suprafața biscuiților cu dinții unei furculițe. Introduceți tava la frigider și lăsați biscuiții la răcit cel puțin 20 de minute, un pas esențial pentru ca aceștia să își păstreze forma în timpul coacerii.

Coaceți biscuiții timp de 15-20 de minute, până când marginile devin ușor aurii. Shortbread-ul trebuie să rămână deschis la culoare, fără a se rumeni excesiv.

După ce îi scoateți din cuptor, lăsați biscuiții câteva minute în tavă, apoi transferați-i pe un grătar pentru a se răci complet.

Pentru o aromă mai intensă, puteți adăuga în aluat aproximativ 2 g de sare fină, care va accentua gustul untului, sau coajă rasă de lămâie pentru o notă proaspătă. Această mică adaptare nu schimbă rețeta de bază, dar oferă biscuiților un plus de personalitate.