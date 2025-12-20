Pentru cine e în căutarea unor idei mai nou pentru mesele de sărbători sau vrea să surprindă cu preparate mai puțin tradiționale, iată mai jos cea mai simplă cremă dulce care se asortează ușor și pe lângă cozonac, cu atât mai mult dacă nu e chiar reușit, dar și pe lângă orice altceva.

Ca prin miracol, biscuiții sau fursecurile devin brusc desert rafinat, cu două linguri de cremă alături. Dar merge foarte bine și între stratule de pandișpan pentru un tort festiv dar ușor de preparat, cu cremă rece și ultrarapidă. Practic, o cremă pe care o putem ține la frigider 2-3 zile și combina la moment, în funcție de necesități sau preferințe.

Ingrediente pentru circa 1 kg de cremă de mascarpone

• 500 g mascarpone, cât mai rece

• 200 ml smântână pentru frișcă

• 100 g zahăr pudră

• 1 portocală netratată – coaja rasă cât mai fin și sucul

• un strop de aromă de vanilie, în orice formă

• 1 lingură de brandy sau rhum, opțional

Procedeu

Rade coaja de portocală fin. Apoi, amestecă imediat coaja rasă cu zahărul pudră și lasă-le 10 minute împreună înainte de a le folosi mai departe. În acest fel, uleiurile esențiale din coajă vor infuza zahărul și aroma va fi mult mai intensă, pentru că nu riscă să se evapore, multe dintre ele fiind foarte volatile.

Într-un bol mare de lucru, transferă brânza mascarpone cât mai rece, direct de la frigider, zahărul pudră aromatizat cu coaja de portocală și aroma de vanilie. Mixează la viteză mică doar cât să se omogenizeze.

Toarnă smântâna lichidă, și ea cât mai rece, peste mascarpone. Începe să mixezi, crescând treptat viteza mixerului.

Când crema începe să prindă consistență, adaugă sucul de portocală, și lichiorul, dacă folosești. Continuă să mixezi până când obții o cremă fermă, cu o bună consistență, care rămâne pe brațele mixerului și nu cade. E foarte important să nu mixezi prea mult după ce s-a întărit, pentru că brânza mascarpone se poate tăia, la rece se separă untul de partea lichidă.

Lasă crema la frigider măcar 30 de minute înainte de servire, dacă o servești direct la masă. Dacă o folosești pentru tort, o poți adăuga direct, dând apoi tortul la frigider. Este o cremă de mascarpone fără ou crud, am eliminat deci din start riscul de Salmonella. Se poate servi și ca desert monopoție la pahar, alternând cu fursecuri, felii de portocală sau chiar bucățele de ciocolată.