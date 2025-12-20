În fiecare an, magia Crăciunului începe din bucătărie, acolo unde mirosul de unt, vanilie și mirodenii umple casa de căldură. Brăduții fragezi cu unt sunt genul acela de răsfăț simplu, dar plin de farmec, care aduce împreună întreaga familie. Cu o textură moale, aromă fină de vanilie și un strop de verde oferit de pudra de matcha care amintește de bradul împodobit, acești biscuiți sunt perfecți pentru mesele de sărbătoare sau pentru a fi dăruiți celor dragi. Un gest mic, dar cu mult suflet, exact ca spiritul Crăciunului.

Biscuiții buni au unt din belșug, cât mai gras. Cu untul de la Lăptăria cu Caimac vei obține de fiecare dată biscuiți cu textură delicată, ușor crocantă și acea frăgezime care se obține doar cu un unt de calitate, cu grăsime naturală și gust curat. Poți folosi Untul cel Lăptos, dar și Untul cel Gingaș, fără lactoză, pentru același deliciu autentic, fără compromisuri.

Ingrediente:

115g de unt Lăptăria cu Caimac

60g de zahăr tos

1 gălbenuș

1 linguriță de pastă de vanilie

125g de făină

15g de amidon

1 lingură de apă

1 lingură de pudră de matcha

50g de ciocolată neagră

Bomboane de zahăr pentru decor

Mod de preparare:

Mixează untul și zahărul tos până devine o cremă omogenă apoi adaugă gălbenușul și pasta de vanilie.

Adaugă treptat făina, amidonul și apa. Mixează până se formează aluatul apoi încorporează și lingura de matcha.

Pune aluatul la rece timp de 30 de minute. După ce s-a răcit, întinde-l sub formă de foaie de grosime medie din care vei decupa brăduții cu formele speciale.

Coace aluatul la 170°C timp de 12-13 minute.

Lasă-i la răcit timp de 10 minute, timp în care pregătește decorul.

Topește ciocolata neagră apoi unge brăduții folosind o pensulă. Presară bomboanele din zahăr pentru decor.

Prepară-i, dăruiește-i, savurează-i. Crăciunul devine mai dulce cu fiecare brăduț cu unt făcut cu drag.