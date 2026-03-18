Într-o perioadă în care tot mai mulți caută mâncăruri simple, cu ingrediente puține și gust curat, rețetele „ca la bunica” revin în prim-plan. Printre ele, mâncarea de spanac rămâne una dintre cele mai iubite, pentru că se face rapid, este hrănitoare și are acel gust familiar care nu se demodează.

Preparatul are la bază câteva ingrediente accesibile: spanac proaspăt sau congelat, usturoi, făină, lapte și puțin ulei sau unt. Deși pare o rețetă banală, echilibrul dintre ingrediente face diferența.

Ingrediente:

500 g spanac (proaspăt sau congelat)

2-3 căței de usturoi

1 lingură de făină

200 ml lapte

1 lingură de ulei sau 20 g unt

sare, după gust

Mod de preparare:

Spanacul proaspăt se spală bine și se opărește 2-3 minute în apă clocotită cu puțină sare, apoi se scurge și se toacă. Dacă se folosește spanac congelat, acesta se decongelează și se scurge bine de apă.

Într-o tigaie sau cratiță, se încălzește uleiul sau untul, apoi se adaugă usturoiul tocat fin. Se gătește câteva secunde, fără să se ardă, apoi se adaugă făina și se amestecă rapid.

Se toarnă treptat laptele, amestecând continuu, până când se formează un sos fin. Se adaugă spanacul și se amestecă bine, lăsând preparatul să fiarbă la foc mic 5-7 minute, până se leagă.

Se potrivește de sare și se servește caldă, simplă sau alături de un ou ochi sau mămăligă.

Mâncarea de spanac este una dintre acele rețete care nu impresionează prin complexitate, ci prin echilibru. Tocmai de aceea rămâne prezentă în multe bucătării, ca o variantă rapidă și sigură pentru mesele de zi cu zi.