Conservele de fasole rămân o opțiune la îndemână pentru cine rapide, mai ales în zilele aglomerate. Ușor de folosit și accesibile, pot sta la baza unor preparate consistente, fără timp mare de gătire.

Aceste variante valorifică un ingredient de bază, ușor de păstrat în cămară, și oferă soluții rapide pentru mesele de seară, fără efort mare de preparare.

Iată trei variante care pot fi pregătite rapid, cu ingrediente uzuale.

1. Salată caldă de fasole cu legume și brânză

Fasolea scursă se amestecă cu ardei copți sau cruzi, ceapă roșie și roșii. Se poate adăuga brânză telemea sau feta și un dressing simplu din ulei de măsline, zeamă de lămâie, sare și piper.

Pentru un plus de consistență, salata poate fi servită ușor încălzită sau alături de pâine prăjită.

2. Tocană rapidă de fasole cu usturoi și roșii

Într-o tigaie se călesc usturoi și ceapă, apoi se adaugă roșii cuburi (proaspete sau din conservă) și fasolea. Preparatul fierbe 10–15 minute, cât să se lege aromele. Se poate completa cu boia, cimbru sau foi de dafin.

Este o variantă simplă de mâncare caldă, potrivită pentru cină.

3. Wrap cu fasole și avocado

Fasolea se combină cu avocado, porumb și puțin iaurt sau sos de roșii, apoi se pune în lipii sau tortilla. Se pot adăuga frunze verzi și suc de lămâie. Preparatul nu necesită gătire suplimentară și este potrivit pentru o cină ușoară.