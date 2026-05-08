08 mai 2026, Articole / Reportaje
Raport | Cadmiul din îngrășăminte ajunge în alimentele de bază, precum cerealele, grâul, orezul și cartofii / Cum este posibil
Foto Dreamstime

Cadmiul, un metal greu toxic și clasificat drept cancerigen pentru oameni, se acumulează în solurile agricole din Europa și ajunge în alimente consumate zilnic, precum cerealele, grâul, orezul și cartofii, potrivit unui raport publicat de agenția franceză pentru sănătate ANSES, citat de MEDIAFAX.

Instituția avertizează că aproximativ jumătate din populația Franței depășește doza la care cadmiul produce efecte toxice demonstrate asupra organismului uman.

Potrivit Autorității Europene pentru Siguranță Alimentară, expunerea la cadmiu poate provoca insuficiență renală, demineralizare osoasă și este asociată cu mai multe tipuri de cancer, inclusiv cancer pulmonar, de vezică urinară și de sân.

Principala sursă de expunere este alimentația, în timp ce fumatul contribuie într-o măsură mai redusă. Metalul greu ajunge în organism prin produse consumate frecvent, precum pâinea, cerealele, pastele, orezul și cartofii.

Contaminarea are atât cauze naturale, cât și cauze generate de activitatea umană. Cadmiul există în mod natural în soluri și poate fi răspândit prin eroziune, însă specialiștii indică drept surse importante mineritul, industria metalurgică și utilizarea îngrășămintelor minerale pe bază de fosfați.

Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari importatori de fosfați din lume, aceștia fiind folosiți în principal pentru producerea îngrășămintelor agricole. Deși utilizarea fosforului în agricultură este mai redusă decât în anii 1970, când consumul a atins un maxim, solurile europene continuă să înregistreze un surplus important de fosfor.

ANSES recomandă ca îngrășămintele fosfatice să nu depășească pragul de 20 de miligrame de cadmiu pe kilogram, pentru a limita acumularea metalului în sol. În prezent, limita este de 90 de miligrame pe kilogram în Franța și de 60 de miligrame pe kilogram la nivelul Uniunii Europene. Potrivit legislației europene, pragul de 20 de miligrame pe kilogram ar urma să intre în vigoare abia în 2032.

Specialiștii recomandă reducerea utilizării îngrășămintelor și valorificarea fosfaților deja existenți în sol. Pentru limitarea expunerii prin alimentație, ANSES recomandă reducerea consumului de produse pe bază de grâu și înlocuirea unei părți dintre acestea cu leguminoase.
Problema depășește însă granițele Europei. În 2025, Uniunea Europeană importa aproximativ 88% din îngrășămintele fosfatice din Maroc, unde nivelurile de cadmiu din mine sunt ridicate, potrivit unei investigații publicate de vert.eco.

Un studiu recent a identificat concentrații ridicate de cadmiu, plumb și zinc în zonele urbane și suburbane din Safi, oraș în care se află principalele instalații de procesare a fosfaților ale companiei marocane OCP. Autorii cercetării avertizează că aceste metale grele pot ajunge în lanțul alimentar.

Albinele pot număra, spun cercetătorii / Noua descoperire schimbă felul în care înțelegem inteligența insectelor
O parte din Piața Progresul ar putea fi demolată pentru construirea unei școli. Clădirea are doar 15 ani vechime
INVESTIGAȚIE: Familia regală din Emiratele Arabe Unite a încasat peste 71 de milioane de euro din subvenții agricole europene. O parte din bani au venit printr-o fermă din România, care exploatează aproximativ 57.000 de hectare în Insula Mare a Brăilei
Un băiețel de 14 luni a ajuns în comă după ce a inhalat o pudră pentru decorarea prăjiturilor. Mama sa pregătea un tort aniversar
80% din primul lot de pui brazilian importat prin acordul UE-Mercosur, contaminat cu Salmonella. Transportul a fost returnat
VIDEO | Fondatoarea Sloop: „Nu m-aș fi gândit niciodată că o să intru în antreprenoriat așa" / Costurile cu energia și materia primă pun presiune pe producătorii de smoothie-uri
Ceaiul verde, asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare. Dieteticienii recomandă 2-4 căni pe zi
Laptele vegetal: cum îl alegem și cât de sănătos este de fapt? Tania Fântână (nutriționist): Nu toate băuturile vegetale sunt automat „mai sănătoase”
VIDEO | Romeo Șoldea, Autoritatea Națională Fitosanitară: „Autorizațiile de urgență nu trebuie să devină o practică obișnuită în agricultură”
FOTO | De la curier în Anglia la propria cultură de căpșuni în România. Afacerea de familie crescută pas cu pas într-un sat din Olt / „Cu banii de pe primul solar am mai făcut încă unul. Acum am ajuns la câteva mii de mp de cultură în solar și în câmp”
