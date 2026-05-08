Cadmiul, un metal greu toxic și clasificat drept cancerigen pentru oameni, se acumulează în solurile agricole din Europa și ajunge în alimente consumate zilnic, precum cerealele, grâul, orezul și cartofii, potrivit unui raport publicat de agenția franceză pentru sănătate ANSES, citat de MEDIAFAX.

Instituția avertizează că aproximativ jumătate din populația Franței depășește doza la care cadmiul produce efecte toxice demonstrate asupra organismului uman.

Potrivit Autorității Europene pentru Siguranță Alimentară, expunerea la cadmiu poate provoca insuficiență renală, demineralizare osoasă și este asociată cu mai multe tipuri de cancer, inclusiv cancer pulmonar, de vezică urinară și de sân.

Principala sursă de expunere este alimentația, în timp ce fumatul contribuie într-o măsură mai redusă. Metalul greu ajunge în organism prin produse consumate frecvent, precum pâinea, cerealele, pastele, orezul și cartofii.

Contaminarea are atât cauze naturale, cât și cauze generate de activitatea umană. Cadmiul există în mod natural în soluri și poate fi răspândit prin eroziune, însă specialiștii indică drept surse importante mineritul, industria metalurgică și utilizarea îngrășămintelor minerale pe bază de fosfați.

Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari importatori de fosfați din lume, aceștia fiind folosiți în principal pentru producerea îngrășămintelor agricole. Deși utilizarea fosforului în agricultură este mai redusă decât în anii 1970, când consumul a atins un maxim, solurile europene continuă să înregistreze un surplus important de fosfor.

ANSES recomandă ca îngrășămintele fosfatice să nu depășească pragul de 20 de miligrame de cadmiu pe kilogram, pentru a limita acumularea metalului în sol. În prezent, limita este de 90 de miligrame pe kilogram în Franța și de 60 de miligrame pe kilogram la nivelul Uniunii Europene. Potrivit legislației europene, pragul de 20 de miligrame pe kilogram ar urma să intre în vigoare abia în 2032.

Specialiștii recomandă reducerea utilizării îngrășămintelor și valorificarea fosfaților deja existenți în sol. Pentru limitarea expunerii prin alimentație, ANSES recomandă reducerea consumului de produse pe bază de grâu și înlocuirea unei părți dintre acestea cu leguminoase.

Problema depășește însă granițele Europei. În 2025, Uniunea Europeană importa aproximativ 88% din îngrășămintele fosfatice din Maroc, unde nivelurile de cadmiu din mine sunt ridicate, potrivit unei investigații publicate de vert.eco.

Un studiu recent a identificat concentrații ridicate de cadmiu, plumb și zinc în zonele urbane și suburbane din Safi, oraș în care se află principalele instalații de procesare a fosfaților ale companiei marocane OCP. Autorii cercetării avertizează că aceste metale grele pot ajunge în lanțul alimentar.