Odatp cu primăvara ne putem gândi și la un mic dejun fresh, pline de verdeață și vitamine. Iată trei idei de rețete rapide, sănătoase și specifice acestui sezon:
Spre deosebire de shakshuka cea clasică cu roșii, aceasta folosește abundența de verdețuri de sezon.
Ingrediente: 2 ouă, o mână mare de spanac proaspăt, 2-3 fire de ceapă verde, câteva frunze de leurdă, 50 g brânză feta fărâmițată, puțin unt sau ulei de măsline, sare și piper.
Preparare: Călește ceapa verde tăiată rondele și verdețurile (spanacul, leurda) în puțin unt până se înmoaie. Fă două mici „cuiburi” în amestec și sparge ouăle acolo. Acoperă cu un capac și lasă la foc mic 3-4 minute, până când albușul e gătit, dar gălbenușul rămâne moale. Presară feta deasupra și servește cu pâine prăjită.
Un mic dejun crocant, gustos și colorat.
Ingrediente: 2 felii de pâine integrală, 100 g de brânză ricotta (sau urdă), 3-4 ridichi proaspete, mărar proaspăt, coajă de lămâie, sare de mare și un strop de ulei de măsline.
Preparare: Prăjește pâinea. Amestecă ricotta cu puțină coajă de lămâie rasă și mărar tocat mărunt. Întinde un strat generos pe felia de pâine. Taie ridichile în feliuțe foarte subțiri și așază-le deasupra. Finalizează cu un strop de ulei de măsline și sare de mare.
Dacă preferi un mic dejun dulce avem și aceastî variantă.
Ingrediente: 200 g iaurt grecesc (sau iaurt de cocos pentru varianta de post/vegană), 5-6 căpșuni proaspete, o mână de fistic sau nuci românești, 1 linguriță de miere de salcâm, semințe de chia.
Preparare: Pune iaurtul într-un bol. Taie căpșunile felii și așază-le deasupra. Adaugă nucile (le poți trage puțin la tigaie înainte pentru o aromă mai intensă) și semințele de chia. Toarnă mierea în fir subțire peste tot bolul. Este un mic dejun plin de antioxidanți și grăsimi sănătoase.
