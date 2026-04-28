Regele Charles III a ajuns în Statele Unite pentru o vizită oficială de patru zile, în ciuda tensiunilor generate de incidentul recent în care a fost implicat Donald Trump. Monarhul britanic este însoțit de Regina Camilla, iar agenda include întâlniri la Casa Albă, dar și deplasări la New York și în statul Virginia, notează publicația spaniolă ABC.

Vizita marchează primul turneu de stat al unui monarh britanic în SUA după cel efectuat de Elizabeth II în 2007. Programul începe cu o întâlnire privată între cuplul regal și familia prezidențială, urmată de o recepție organizată la reședința ambasadorului britanic.

Meniu britanic clasic, în variantă minimalistă

Circa 3.000 de sandvișuri, inspirate din tradiția ceaiului de după-amiază

Pentru recepția din grădină, ambasada britanică a ales un meniu surprinzător de simplu. Chef-ul Craig Harnden a anunțat că vor fi pregătite între 2.500 și 3.000 de sandvișuri, inspirate din tradiția ceaiului de după-amiază.

Behind the scenes in the Embassy kitchen. 👑🫖 Chef is preparing afternoon tea for 650 guests, including Their Majesties King Charles III and Queen Camilla. Four kinds of tea sandwiches, scones, desserts, and several British flavours from smoked Scottish salmon to British Beef!… pic.twitter.com/sSrtsNZ9cj — British Embassy Washington (@UKinUSA) April 27, 2026

Reacții împărțite

Toate sunt realizate cu pâine integrală feliată și vin în patru variante:

somon afumat scoțian cu unt, lămâie și piper negru

roast beef cu hrean, o reinterpretare mai puțin tradițională

ou fiert cu maioneză și unt

castravete murat, pregătit chiar în bucătăria ambasadei

Alături de acestea vor fi servite și scones, produse de patiserie dulci, nelipsite din cultura britanică a ceaiului.

Alegerea meniului a stârnit comentarii în mediul online. Unii au considerat oferta prea simplă pentru un eveniment diplomatic de acest nivel, în timp ce alții au văzut-o ca pe o expresie autentică a tradiției britanice.