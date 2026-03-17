Primăvara aduce cu ea o mulțime de verdețuri proaspete care pot fi foarte benefice pentru persoanele cu diabet. Dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța, a explicat, pentru G4Food.ro, cum funcționează acestea.

Cum îi ajută pe diabetici spanacul, urzicile și alte verdețuri

“Deoarece multe verdețuri au un conținut scăzut de calorii și carbohidrați, dar sunt bogate în fibre, vitamine, minerale și compuși bioactive, ele pot ajuta la reglarea glicemiei”, spune dr. Sorina Ispas.

Iată câteva exemple și beneficiile lor:

Spanac – este bogat în fibre și antioxidanți, cum ar fi vitamina C, vitamina K și magneziu. “Fibrele ajută la încetinirea absorbției zahărului, stabilizând glicemia, în timp ce magneziul poate îmbunătăți sensibilitatea la insulin; spune medicul.

Pătrunjel – conține flavonoide și vitamina C, cu efecte antiinflamatorii. “Pătrunjelul poate ajuta la reducerea stresului oxidativ, frecvent crescut în diabet. De asemenea, are un efect diuretic ușor și sprijină sănătatea rinichilor, importantă la diabetici”, explică dr. Ispas.

Leuștean – fibrele ajută la reglarea nivelului de glucoză. Leușteanul este bogat în potasiu, util pentru menținerea tensiunii arteriale în limite normale, fiidn cunoscut faptul că ea poate fi ridicată la diabetici.

Mărar – contine antioxidanți și compuși cu efect antiinflamator. “Mărarul poate contribui la reglarea glicemiei prin efecte asupra metabolismului carbohidraților”, afirmă dr. Sorina Ispas.

Salată verde – foarte săracă în calorii și carbohidrați, dar bogată în fibre și apă, salata verde ajută la senzația de sațietate, prevenind supraalimentarea. “De asemenea, ea conține vitamina K și folat, esențiale pentru sănătatea cardiovasculară, deseori afectată la diabetici”, explică diabetologul.

Ridichi verzi și frunze de ridiche – sărace în carbohidrați și cu un indice glicemic scăzut, ridichile sunt bune pentru diabetici. În plus, compușii sulfurici di ele pot ajuta la detoxifierea ficatului și reglarea glicemiei.

Urzici – bogate în minerale (fier, calciu, magneziu) și antioxidanți, ele pot contribui la reducerea inflamației și la reglarea glicemiei. Consumul regulat de urzici sprijină sănătatea oaselor și a rinichilor.

Sfaturi pentru diabetici: Combinați verdețurile cu proteine

“Recomand persoanelor care au diabet să consume cel puțin două porții de verdețuri pe zi, dar să le combine cu proteine, pentru un mai bun control al glicemiei. Pot mânca, de exemplu, ouă, pește si brânză slabă. Pentru absorbția carotenoizilor trebuie să adauge în preparate ulei de măsline. Carotenoizii sunt pigmenți naturali care se găsesc în plante, responsabili pentru culorile galben, portocaliu și roșu ale acestora. Ei fac parte din familia lipidelor solubile în grăsimi și au roluri importante în fiziologia organism. De asemenea, persoanele cu diabet trebuie să evite sosurile dulci sau dressingurile procesate, pentru că sunt bogate în zahăr, iar verdețurile să le consume crude sau fierte ușor pentru a păstra vitaminele”, recomandă dr. Sorina Ispas, medic specialist diabetolog.