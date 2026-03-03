Sunt umpluți cu cremă de patiserie și tăvăliți prin zahăr și scorțișoară, ceea ce îi transformă într-un desert delicios. „Biscuiți prăjiți și umpluți” sună destul de ciudat, fond. Cam ca un biscuit umplut prăjit ca o friganea. Tipici pentru regiunea Murcia, din sud-estul Spaniei, aceștia sunt doi biscuiți dintre cei mai simpli, umpluți cu o cremă de patiserie consistentă, trecuți prin lapte și ou, prăjiți și apoi acoperiți cu un amestec de zahăr și scorțișoară. Rezultatul? O crustă exterioară fină și crocantă, cu un interior cremos și fin care îți va aminti de gustul copilăriei (chiar dacă nu ești din Spania).

Despre numele lor, care sună destul de „amenințător” (în traducere liberă înseamnă „omoară soacrele”) și pe care l-am putea pune alături de alte preparate spaniole cu nume ciudate precum matamaridos (omoară soții), nu există înregistrări sau explicații oficiale. Aș fi însă mai degrabă înclinată să cred că omorâtul soacrei, e mai mult o expresie metaforică și înclină mai degrabă spre „a da pe spate soacra și a o face să moară de invidie”.

Este un desert obișnuit pentru perioada Paștelui (Săptămâna Mare) sau la alte sărbători, deși nimic nu ne împiedică să ne bucurăm de ei în orice moment al anului. Se pot servi călduți sau reci și merg de minune lângă o cafea. De altfel în alte părți ale Spaniei, friganeaua simplă, cum o facem și noi, este dulcele tradițional.

Ingrediente

Pentru crema de patiserie

250 ml lapte

3 gălbenușuri

40 g zahăr alb

25 g amidon de porumb

Arome: vanilie sau coajă de lămâie

Pentru asamblare

40 biscuiți simpli

Lapte (cât este necesar pentru înmuiat)

1 ou (pentru pane)

Zahăr și scorțișoară (pentru decor)

Ulei de floarea soarelui (pentru prăjit)

Preparare

Încălzește laptele într-o cratiță la foc mic, împreună cu coaja de lămâie. Într-un bol, amestecă bine gălbenușurile cu zahărul și amidonul. Dacă folosești vanilie, adaug-o acum. Când laptele dă în clocot, oprește focul. Scoate coaja de lămâie și toarnă laptele treptat peste amestecul de gălbenușuri, amestecând continuu. Toarnă compoziția înapoi în cratiță și gătește la foc mic, amestecând neîncetat. Când începe să fiarbă, mai las-o un minut sau două până se îngroașă bine. Pune crema într-un recipient, acoper-o cu folie alimentară direct pe suprafața ei (ca să nu rămână crustă) și las-o să se răcească complet la frigider. Încălzește uleiul într-o tigaie (un strat de aproximativ două degete). Pregătește trei farfurii adânci: una cu lapte, una cu oul bătut și una cu amestecul de zahăr și scorțișoară. Unge un biscuit cu o linguriță generoasă de cremă și acoperă-l cu un alt biscuite. Repetă până termini crema. Trece rapid biscuiții umpluți prin lapte (nu îl lăsa mult să nu se înmoaie de tot), apoi prin ou și pune-i la prăjit. Scoate-i imediat ce s-au rumenit (atenție, se ard foarte repede!). Pune-i pe o farfurie cu șervețele absorbante, apoi, cât sunt încă fierbinți, trece-i prin amestecul de zahăr și scorțișoară.

Truc: Este recomandat să prăjești maximum trei bucăți odată, pentru a nu scădea temperatura uleiului. Astfel, vor absorbi mai puțin ulei și vor rămâne crocanți la exterior.