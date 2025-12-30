Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș a decis să ridice restricțiile sanitar veterinare impuse în urma focarului de Pestă Porcină Africană, decoperit în exploatația nonprofesională din localitatea Gottlob.

Decizia a fost aprobată în ședința Centrului Local de Combatere al Bolilor din județul Timiș și este valabilă pentru următoarele localități:

Zona de protecție(0-3 km) : Gottlob;

: Gottlob; Zona de supraveghere(3-10 km) : Tomnatic, Lovrin, Vizejdia, Bulgăruș, Comloșul Mare, Comloșul Mic, Grabaț, Lenauheim, Lunga și exploatația comercială suine, aparținând SC COMTIM ROMÂNIA , ferma Bulgăruș, județul Timiș.

Cu toate acestea, au fost stabilite o serie de măsuri pentru prevenirea reapariției virusului, conform DSVSA TIMIS:

Introducerea porcinelor în exploatație se va face doar cu aprobarea DSVSA Timiș;

Repopularea se va putea realiza doar după notificarea DSVSA Timiș

Mișcarea animalelor se va efectua exclusiv cu aviz sanitar veterinar.

Rămân în vigoare toate măsurile de prevenire a introducerii virusului pestei porcine africane pe teritoriul județului Timiș.

Dr. Alin Flavius Nicoară, director executiv al DSVSA Timiș a precizat, într-un comunicat, că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social din punct de vedere economic pentru specia suină”.