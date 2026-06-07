Surse: Rectorul ASE, Nicolae Istudor, favorit pentru Ministerul Agriculturii în Guvernul Tomac. Are experiență în politici agricole și dezvoltare rurală

07 iun. 2026, Articole / Reportaje
Surse: Rectorul ASE, Nicolae Istudor, favorit pentru Ministerul Agriculturii în Guvernul Tomac. Are experiență în politici agricole și dezvoltare rurală
Foto: ASE
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Rectorul Academiei de Studii Economice din București, Nicolae Istudor, este favorit pentru preluarea portofoliului Agriculturii în viitorul Guvern condus de premierul desemnat Eugen Tomac, potrivit surselor citate de G4Media. Profesor universitar specializat în economie agroalimentară și dezvoltare rurală, Istudor a ocupat în trecut funcții de conducere în Ministerul Agriculturii și este considerat una dintre variantele aflate pe masa negocierilor pentru formarea noului Executiv.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Eugen Tomac ar fi discutat deja cu Nicolae Istudor despre posibilitatea de a face parte din viitorul Cabinet, acesta exprimându-și disponibilitatea de a prelua funcția. O decizie finală nu a fost anunțată, în condițiile în care negocierile pentru alcătuirea Guvernului sunt încă în desfășurare.

Nicolae Istudor conduce Academia de Studii Economice din București din anul 2016 și se află în prezent la al treilea mandat de rector, obținut în 2024. Înainte de a ajunge la conducerea ASE, a ocupat funcțiile de prorector și șef al Catedrei „Economia și Tehnologia Producției Agricole și Alimentare”.

Profilul său profesional este strâns legat de sectorul agroalimentar. Istudor este profesor universitar doctor și predă discipline precum „Logistica întreprinderilor agroalimentare”, „Dezvoltare regională și rurală” și „Burse de mărfuri agroalimentare”.

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De asemenea, are experiență directă în administrația publică. În perioada aprilie 2004 – ianuarie 2005 a fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, având atribuții în domeniul dezvoltării rurale și al politicilor agricole. Anterior, între 2001 și 2004, a ocupat funcția de director general în cadrul aceluiași minister.

În prezent, Nicolae Istudor este vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor și președinte al Asociației Facultăților de Economie din România. De-a lungul carierei a fost implicat și în organisme naționale și internaționale din domeniul cercetării și al politicilor agricole, inclusiv ca expert în cadrul High Level Panel of Experts al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Numele lui Nicolae Istudor apare pe lista persoanelor vehiculate pentru viitorul Cabinet prezentat de G4Media. Până în acest moment, premierul desemnat Eugen Tomac nu a anunțat oficial componența Guvernului și nici formula majorității parlamentare pe care se va baza noul Executiv.

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