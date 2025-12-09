Pesta porcină africană a declanșat una dintre cele mai mari crize din industria porcină din Ucraina. Carnea de porc infectată se vinde direct în piețe, ceea ce a dus la o scădere a prețurilor cu 20%, începând din luna octombrie.

Acum, în prag de sărbători, prețurile la carnea de porc continuă să scadă. În consecință, „industria cărnii de porc se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din ultimii ani”, a declarat Nikolai Babenko, directorul Asociației Industriei Cărnii din Ucraina, potrivit farmer.pl.

În ultimele două luni, PPA a afectat mai multe regiuni vestice, inclusiv Kiev și Cernihiv, unele ferme mari suferind pierderi semnificative, a dezvăluit Babenko.

Pe de altă parte, Serviciul Veterinar ucrainean a raportat în repetate rânduri noi focare de PPA, în fermele din centrul și vestul țării în ultimele două luni, dar nu există informații complete cu privire la pierderile totale.

Supraoferta de carne de porc pe piață a dus la dumping

Autoritățile sanitare ucrainene continuă să detecteze cazuri de fermieri care continuă să vândă animale infectate. Această practică, care este încă destul de frecventă, declanșează o reacție în lanț de reinfectări. În plus, supraoferta de carne de porc pe piață a dus la dumping.

Așteptările crescătorilor de porci privind o posibilă creștere a profiturilor înainte de Anul Nou nu se vor realiza, evident. Prețurile vor continua probabil să scadă, a spus Babenko.

Urmează închideri masive de ferme, în 2026!

Analiștii din industrie avertizează că prețurile ar putea scădea la nivelurile din 2024 până la începutul anului 2026, amenințând o recesiune majoră a industriei și închideri masive de ferme.

De departe, acesta este cel mai rău scenariu pentru producători, care vor intra în 2026 cu prețuri foarte mici. Pentru mulți, acestea vor fi sub costurile de operare, a avertizat Babenko, ceea ce duce la contracții semnificative ale industriei.