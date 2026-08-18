Tânărul bucătar Ilyes Levente, originar din Odorheiu Secuiesc, a fost desemnat să reprezinte județul Harghita la cea de-a doua ediție a World Gastronomy Summit (Summitul Mondial al Gastronomiei). Evenimentul internațional se va desfășura în perioada 14-17 octombrie 2026, în provincia Manabi din Ecuador, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Visit Harghita, prin intermediul unui comunicat preluat de Agerpres.

Candidatura lui Ilyes Levente a fost selectată în urma unui apel deschis lansat de Visit Harghita, la care s-au înscris 23 de participanți, printre care bucătari, antreprenori, cadre universitare și studenți din domeniul culinar. Evaluarea a ținut cont de activitatea profesională, studiile, cunoștințele de limba engleză și motivarea candidaților de a aplica experiența dobândită la nivel local.

Sprijinirea tinerilor prin gastronomie și sustenabilitate

Tema ediției din acest an este sprijinirea tinerilor prin intermediul gastronomiei și extinderea oportunităților acestora. Summitul este organizat de Institutul Internațional pentru Gastronomie, Cultură, Arte și Turism (IGCAT) în colaborare cu Guvernul Provinciei Manabi, regiune care deține titlul de Regiune Mondială a Gastronomiei.

Programul va reuni experți internaționali, chefi, producători și factori de decizie pentru a dezbate teme esențiale:

Conservarea patrimoniului culinar și consolidarea sistemelor alimentare locale.

Inovația și sustenabilitatea în procesele gastronomice.

Oportunitățile antreprenoriale și de angajare create pentru tineri.

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Pregătiri pentru titlul de Regiune Gastronomică a Europei 2027

Participarea reprezentantului din Odorheiu Secuiesc este un pas strategic important, având în vedere că județul Harghita va deține în anul 2027 titlul de Regiune Gastronomică a Europei.

Programul derulat de Consiliul Județean Harghita și Visit Harghita își propune să folosească cultura culinară nu doar ca atracție turistică, ci ca pe un motor de dezvoltare economică, conservare culturală și sprijin pentru comunitate. Schimbul de bune practici și parteneriatele stabilite în Ecuador vor fi valorificate ulterior în proiectele locale din România.