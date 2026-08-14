Cristi Popa a revenit în România după aproximativ 20 de ani petrecuți în Spania și a deschis, împreună cu soția sa, Florentina, El Punto, o afacere de familie dedicată produselor și stilului de viață spaniol. Pentru marfă, antreprenorul face aproximativ 10.000 de kilometri dus-întors până în Spania, notează Turnul Sfatului.

El Punto funcționează în centrul vechi al Sibiului și este rezultatul deciziei familiei Popa de a reveni în România după două decenii petrecute în Spania.

Cristi Popa spune că experiența din Spania i-a schimbat perspectiva asupra modului în care oamenii se raportează la viață și consum. Una dintre ideile pe care vrea să le aducă în România este stilul de viață pe care l-a observat la spanioli.

„Spaniolii nu pun preț pe lucruri, pe haine scumpe sau pe opulență. Ei vor să trăiască și trăiesc bine, relaxat. Asta am apreciat cel mai mult la ei”, a declarat antreprenorul, citat de Turnul Sfatului.

Pentru aprovizionarea magazinului, Cristi Popa face drumuri de aproximativ 10.000 de kilometri dus-întors până în Spania. Afacerea este construită în jurul produselor spaniole și a experienței pe care familia a acumulat-o în cei aproximativ 20 de ani petrecuți acolo.

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„România s-a schimbat”

Antreprenorul spune că a fost surprins de schimbările pe care le-a găsit în România după plecarea sa din 2006. În special, interacțiunea cu instituțiile locale din Sibiu a fost diferită de imaginea pe care o păstrase din trecut.

„Schimbarea este vizibilă înspre bine. Rămăsesem cu mintea la ce era cu 20 de ani în urmă. Dar totul a funcționat. La DSV a durat trei zile, la DSP la fel”, a povestit Cristi Popa.

El spune că a fost primit bine de funcționarii cu care a interacționat și că procedurile administrative au decurs mai ușor decât se aștepta.

„M-am simțit exact ca în Spania, am fost primit foarte bine de funcționari care zâmbeau și ne îndrumau cu răbdare, fără gălețile cu șpagă și miturile alea vechi”, a mai spus antreprenorul.

Popa face însă o diferență între experiența avută cu instituțiile locale și politicile de la nivel central. În opinia sa, sprijinul oferit de stat românilor din diaspora care vor să se întoarcă și să investească în România este insuficient.

Experiența care l-a făcut să plece din România

Reticența antreprenorului față de programele guvernamentale este legată și de experiențele sale anterioare. În 2005-2006, o afacere pe care o avea în România a ajuns în faliment după ce, susține el, promisiunile autorităților nu au fost respectate.

Popa spune că a rămas atunci cu datorii importante, iar experiența l-a determinat să plece din țară.

În prezent, consideră că unele programe destinate antreprenorilor care vor să revină în România sunt greu accesibile și implică riscuri prea mari pentru cei care au strâns bani în străinătate.

„Din cauza lor am plecat, a doua oară nu ne mai păcălesc!”, a declarat Cristi Popa.

Revenirea familiei la Sibiu și deschiderea El Punto reprezintă, astfel, o nouă încercare de a construi o afacere în România, după două decenii de experiență profesională și de viață în Spania.