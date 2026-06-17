Un operator economic din domeniul alimentației publice a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de 60.000 de lei și cu suspendarea activității, după ce comisarii Gărzii de Mediu Brăila au constatat că evacua direct în fluviul Dunărea ape uzate fecaloid-menajere rezultate din activitatea restaurantului.
Potrivit Gărzii de Mediu Brăila, verificările au fost efectuate în urma unei sesizări privind o posibilă deversare de ape uzate neepurate în Dunăre de către un operator economic care desfășura activități de alimentație publică.
„În urma controlului, comisarii au constatat că operatorul economic a evacuat direct în fluviul Dunărea apele uzate fecaloid-menajere rezultate din activitatea curentă a restaurantului. Verificările efectuate au evidențiat existența unui sistem neconform de gestionare și evacuare a apelor uzate, acestea fiind deversate fără a fi colectate și epurate corespunzător. Activitatea desfășurată genera cantități semnificative de ape uzate menajere provenite de la bucătăria restaurantului și ape uzate fecaloid-menajere de la grupurile sanitare”, a transmis Garda de Mediu Brăila.
De asemenea, inspectorii au stabilit că operatorul economic desfășura activități specifice restaurantelor și barurilor, care, conform legislației de mediu, necesită obținerea unei autorizații de mediu înainte de începerea activității.
În timpul verificărilor s-a constatat că societatea nu deținea acest act de reglementare.
Pentru deversarea apelor uzate neepurate și pentru lipsa autorizației de mediu, operatorul economic a fost sancționat cu două amenzi contravenționale, fiecare în valoare de 30.000 de lei, în total 60.000 de lei.
Totodată, Garda de Mediu a dispus suspendarea activității până la obținerea actelor de reglementare necesare și a stabilit măsuri pentru intrarea în legalitate și respectarea legislației de mediu.
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