Un restaurant britanic cu două stele Michelin a primit un rating de o singură stea pentru igienă, după un control efectuat de inspectorii în domeniul siguranței alimentare în luna noiembrie, informează CNN.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ynyshir, care oferă un meniu de degustare de 30 de preparate, este singurul restaurant din Țara Galilor recompensat cu două stele Michelin. Prețul experienței culinare de aproximativ cinci ore, pe care prestigiosul Ghid Michelin o descrie drept „cu adevărat unică”, pornește de la 468 de lire sterline (aproximativ 630 de dolari).

De această dată însă, restaurantul a ajuns în atenția presei din motive mai puțin favorabile. Inspectorii Agenției pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie (Food Standards Agency – FSA), instituție care are ca obiectiv protejarea consumatorilor prin asigurarea siguranței alimentare, au acordat unității un calificativ de o stea din cinci, în urma unei vizite realizate pe 5 noiembrie.

Inspectorii au precizat că este necesară o „îmbunătățire majoră” în ceea ce privește managementul siguranței alimentare. Curățenia și starea clădirii și a facilităților au fost considerate deficitare și au nevoie de îmbunătățiri, în timp ce igiena în manipularea alimentelor a fost evaluată drept „în general satisfăcătoare”.

Ynyshir a fost desemnat restaurantul anului în Marea Britanie atât în 2022, cât și în 2023

Restaurantul, care dispune și de camere pentru oaspeții care doresc să rămână peste noapte, este situat într-o zonă izolată, în apropiere de Machynlleth, în comitatul Ceredigion, la marginea Parcului Național Snowdonia.

Potrivit Ghidului Michelin, meniul de degustare de la Ynyshir îl poartă pe client „într-o călătorie culinară ludică în jurul lumii”, sub semnătura chef-ului-șef și proprietarului Gareth Ward. Descrierea laudă restaurantul pentru „utilizarea unor produse excepționale, pregătite cu o măiestrie remarcabilă”.

Despre Ward, care a devenit asociat în afacere la trei ani după ce s-a alăturat echipei ca bucătar-șef, în urmă cu 13 ani, ghidul notează: „Are o reverență aparte pentru bucătăria japoneză, cu sashimi și carne de vită A5 Wagyu care apar frecvent în meniul-surpriză de aproximativ 30 de preparate vibrante, toate realizate din ingrediente excepționale, pregătite cu o măiestrie remarcabilă”.

Ynyshir a fost desemnat restaurantul anului în Marea Britanie atât în 2022, cât și în 2023. Site-ul National Restaurant Awards descrie localul, care are inclusiv un DJ intern, drept „un restaurant care oferă un meniu de degustare cu preparate asiatice intense și o atmosferă exuberantă”.

„Cumpăr cele mai bune ingrediente din întreaga lume și o mare parte dintre ele le servesc crude”

Programul de evaluare a igienei alimentare, derulat de FSA în parteneriat cu autoritățile locale, are scopul de a oferi consumatorilor „posibilitatea de a face alegeri mai informate cu privire la locurile de unde cumpără și consumă alimente”. Sistemul de notare clasifică unitățile de la zero („este necesară o îmbunătățire urgentă”) la cinci („standardele de igienă sunt foarte bune”).

Într-un interviu acordat BBC, Gareth Ward a declarat că „nu este jenat” de acest calificativ și a explicat că una dintre problemele ridicate de inspectori a fost utilizarea ingredientelor crude în bucătăria restaurantului.

„Cumpăr cele mai bune ingrediente din întreaga lume și o mare parte dintre ele le servesc crude”, a declarat el pentru BBC.

„Cumpăr pește de calitate sashimi din Japonia, iar ei se întreabă: «nu știm cum este apa, deci de unde știm că este sashimi grade?».

„Ei bine, este sashimi grade, acest tip de pește este consumat crud în toată lumea și, doar pentru că regulile noastre nu se potrivesc cu regulile lor, ei pun sub semnul întrebării acest lucru”.

Ward a mai spus că și ingredientele maturate au fost analizate atent de inspectori. „Am o cameră de sare pentru maturarea peștelui, dar, evident, nu le place ideea de a matura alimentele”.

„Standardele mele nu scad niciodată sub 100%”

Bucătarul-șef a recunoscut că documentația restaurantului nu era la nivelul cerut și că el și echipa sa au acționat „imediat” pentru a remedia această situație și alte probleme semnalate, potrivit BBC.

„Standardele mele nu scad niciodată sub 100%”, a mai spus el.

„Nu mi-e deloc rușine, dar sunt dezamăgit. Nu stau aici gândindu-mă «doamne, sunt jenat, am făcut ceva greșit», pentru că nu am făcut. Ceea ce am făcut a fost ceva diferit”.