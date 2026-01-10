Poate ți se pare puțin logic faptul că poți mânca o carne de vită (bucată întreagă, pregătită în tigaie, la cuptor sau pe grătar) gătită mai crud sau mediu, dar hamburgherii nu.

Un celebru chef cu trei stele Michelin, Jordi Cruz explică pe contul său de pe o rețea socială care este motivul și de ce ar fi bine să-i urmezi cu sfințenie sfaturile, dacă nu dorești probleme digestive grave.

„Carnea de vită, spune Jordi, este o bucată întreagă. Bacteriile se află la suprafața sa și de aceea în momentul în care o introducem în tavă, tigaie sau pe grătar și o prăjim câte un minut pe fiecare parte, practic le-am omorât și putem degusta carnea din interior și mai puțin gătită.

Hamburgherul (sau orice altă carne tocată – n.r.) sunt o carne amestecată în care bacteriile de la suprafață s-au împrăștiat în toată compoziția. Și, din acest motiv, hamburgherul trebuie gătit complet, până în centru. Este gata când ajunge la temperatura de 70 de grade C la mijloc. Atunci poate fi consumat în siguranță, este suculent și se topește în gură”.

De ce tartarul de vită se poate consuma complet negătit

În egală măsură, cei care urmăresc postările chefului Jordi Cruz au ridicat problema tartarului de vită care se consumă crud complet.

Iar răspuns a fost că în acest caz furnizorul cărnii de vită trebuie să fie extrem de sigur și de încredere, pentru că nu poate fi folosită decât o carne de înaltă calitate, extrem de riguros verificată, depozitată și manipulată în condiții perfecte pentru a împiedica orice tip de contaminare.

În concluzie: pregătiți friptura de vită la 55-60 de grade C, după gustul fiecăruia, și având grijă să fie „sigilată” prin prăjire pe toate părțile; hamburgherul la 70 de grade C (în centru); iar tartarul consumați-l numai în restaurantele de mare încredere sau dacă îl preparați acasă cereți-i furnizorului carne de calitate, precizând că este pentru tartar și respectând întocmai indicațiile sale de transport, păstrare și preparare.