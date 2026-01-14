În timp ce la București subiectul „stelelor Michelin” rămâne mai degrabă un vis de viitor, la sud de Dunăre lucrurile au ajuns într-un stadiu avansat. Exact ca și în cazul zonei Euro, vechea noastră tovarășă de suferință, Bulgaria, e cu niște pași înainte. Vecinii din Sofia nu mai așteaptă să fie „descoperiți” de turiști în privința gastronomiei, ci au început procesul, riguros și asumat, pentru a-și pune capitala pe harta gastronomică a lumii, relatează Iulia Bahovsky(byiulia).

De un an în dialog cu Michelin

Dacă în anii trecuți intrarea Bulgariei în faimosul ghid era doar un zvon, situația s-a schimbat radical la începutul anului 2026. Primarul Sofiei, Vasil Terziev, și Anton Penev, directorul Visit Sofia, au confirmat că orașul se află într-un dialog constant cu reprezentanții Michelin de aproape un an.

Diferența majoră față de România? Sofia a tratat procesul ca pe o provocare strategică. Discuțiile nu au fost întrerupte de schimbări politice, iar cadrul juridic a fost deja parcurs pentru a permite evaluarea întregului ecosistem culinar al orașului.

Investiția, realizată de primărie

Autoritățile bulgare au confirmat public că municipalitatea va plăti o taxă pentru acest audit.

„Da, vom plăti. Michelin este o societate comercială și trebuie să întrețină echipele de inspectori care analizează destinația timp de câteva luni”, a explicat Anton Penev. Este important de înțeles că această taxă nu garantează nicio stea; ea garantează doar prezența inspectorilor anonimi care vor evalua calitatea, consecvența și potențialul restaurantelor. În timp ce Bulgaria a acceptat acest mecanism standard la nivel internațional, în România discuțiile despre cine ar trebui să plătească (statul sau sectorul privat) blochează orice progres rea în HoReCa și nu doar pe tema stelelor Michelin.

Strategia de promovare gastronomică a Sofiei

Sofia nu vede Ghidul Michelin ca pe un simplu premiu, ci ca pe un instrument de repoziționare. Obiectivul este clar: transformarea capitalei dintr-o destinație de tip „city break ieftin” într-un centru de congrese, cultură și experiențe premium. Gastronomia este doar o piesă în plus în acest puzzle.

Iar cifrele demonstrează că există potențial. În ultimul an, Sofia a atins un maxim istoric de 1,375 milioane de turiști, cu o durată medie a șederii de 2,2 nopți, o cifră competitivă pentru orice capitală europeană.

Instrumente de promovare – harta vinului și tururi culinare

Înainte de a chema inspectorii Michelin, Sofia și-a construit propriile instrumente de promovare:

Harta Vinului din Sofia: Lansată încă din 2022, aceasta promovează vinul bulgăresc ca experiență culturală urbană, chiar dacă orașul nu este o zonă viticolă propriu-zisă.

Balkan Bites Tour: Un tur culinar gratuit care ghidează turiștii prin restaurante locale, transformând tradiția balcanică într-un produs experiențial modern.

Balcanii, pata neagră de pe harta Michelin

În prezent, Balcanii sunt aproape absenți din Ghidul Michelin, cu excepția Atenei, Belgradului și anumitor zone din Croația sau Slovenia. „Există câteva pete negre pe harta Michelin, iar noi, la fel ca România, suntem printre ele”, recunosc oficialii bulgari.

Însă, prin acest audit culinar și prin politicile turistice coerente, Sofia a decis să iasă din această zonă de umbră fără capitala statului vecin. În timp ce Bucureștiul încă așteaptă o confirmare externă care să vină din inerție ori noroc, Sofia și-a asumat statutul de jucător activ, demonstrând că drumul către stelele gastronomice începe cu o strategie administrativă bine pusă la punct.