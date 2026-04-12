Reginele de bondari au o capacitate neașteptată de a rezista în condiții extreme: pot supraviețui sub apă cel puțin o săptămână, în timpul iernii, atunci când vizuinile le sunt inundate de ploi sau de topirea zăpezii. Descoperirea apare într-un studiu publicat în revista Proceedings of the Royal Society B și este citată de Euronews.

Supraviețuire în timpul diapauzei

Fenomenul are loc în perioada de diapauză, o stare asemănătoare hibernării, care durează între șase și nouă luni. În acest interval, reginele stau îngropate în sol, unde sunt expuse riscului de inundare, notează G4Media.

Cercetătorii au observat că, în ciuda acestor condiții, reginele reușesc să ajungă până în primăvară, fiind singurele membre ale coloniei care supraviețuiesc sezonului rece.

Descoperire pornită dintr-un accident de laborator

Observația inițială i-a aparținut cercetătoarei Sabrina Rondeau. În timpul unui experiment despre efectele pesticidelor asupra bondarilor, aceasta a plasat regine în diapauză în tuburi cu pământ, ținute la frigider.

În urma condensului, unele tuburi s-au umplut cu apă, iar câteva regine au rămas complet scufundate. Spre surprinderea echipei, insectele erau încă în viață. Rezultatul a fost confirmat ulterior într-un studiu din 2024, care a arătat că pot rezista sub apă până la o săptămână.

- articolul continuă mai jos -

Cum „respiră” sub apă

În noul studiu, oamenii de știință au recreat condițiile de iarnă și au scufundat reginele în medii controlate, pentru perioade variind de la câteva ore până la opt zile.

Măsurătorile au arătat că insectele continuă să producă dioxid de carbon, chiar dacă într-un ritm scăzut, semn că procesele respiratorii nu se opresc complet sub apă. În același timp, ele folosesc și un mecanism energetic anaerob, ceea ce duce la acumularea de lactat în organism.

După revenirea la aer, rata metabolică crește puternic timp de două-trei zile, perioadă în care organismul elimină lactatul și își revine.

Adaptare importantă în contextul schimbărilor climatice

Cercetătorii consideră că această adaptare poate avea un rol esențial pentru supraviețuirea speciei, mai ales în contextul modificării regimului de precipitații și al creșterii riscului de inundații în sezonul rece.

„O astfel de capacitate fiziologică stă la baza rezilienței la condiții de mediu extreme și oferă indicii despre modul în care insectele terestre pot face față habitatelor predispuse la inundare”, arată autorii studiului.