Târgul de Miere, eveniment dedicat Zilei Internaționale a Albinei, va avea loc de miercuri până duminică la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București. Vizitatorii vor putea descoperi produse apicole, degustări, ateliere pentru copii și discuții despre apicultură și apiterapie, transmite Agerpres.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ambasada Republicii Slovenia în România și reunește reprezentanți ai Asociației Apicultorilor din Slovenia, Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, ANTREC România și Asociației Bio România.

Joi sunt programate mese rotunde dedicate:

apiturismului din Slovenia și România;

apiterapiei;

colaborării dintre apicultori și terapeuți;

rolului produselor apicole în susținerea sănătății și imunității.

Ateliere pentru copii și ghidaj despre tradițiile apicole

Copiii vor putea participa la ateliere de creație dedicate rolului albinelor în ecosistem.

Vizitatorii interesați de tradițiile apicole românești sunt invitați și la ghidajul tematic „Drumul Dulce al Mierii”, susținut de muzeograful Vasile Tătar.

Turul pornește de la intrarea din Șos. Kiseleff nr. 28, Platou „Arhondaric”, iar participarea este gratuită.

Degustări și produse apicole din toată țara

Pe aleile Muzeului Satului vor fi prezenți apicultori veniți din întreaga țară, care vor oferi spre degustare și vânzare:

miere;

produse apicole;

specialități tradiționale.

Duminică, de la ora 12:30, în curtea gospodăriei Cut, la Casa Apicultorului, actorul Nae Alexandru și interpreta de muzică populară Narcisa Băleanu vor pune în scenă „Povestea Casei Cut”.

Program și acces

Târgul va fi deschis zilnic între orele 9:00 și 19:00.

Accesul se face pe baza biletului de intrare la muzeu.

Ziua Mondială a Albinelor

Ziua Mondială a Albinelor este celebrată anual pe 20 mai și a fost instituită de Adunarea Generală a ONU în 2017, la inițiativa Asociației Apicultorilor din Slovenia.

Data marchează ziua de naștere a lui Anton Janša, considerat unul dintre pionierii apiculturii moderne.