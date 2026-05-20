Târgul de Miere revine la Muzeul Satului / Degustări, apiterapie și produse apicole de la producători din toată țara

20 mai 2026, Articole / Reportaje
Târgul de Miere revine la Muzeul Satului / Degustări, apiterapie și produse apicole de la producători din toată țara
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Târgul de Miere, eveniment dedicat Zilei Internaționale a Albinei, va avea loc de miercuri până duminică la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București. Vizitatorii vor putea descoperi produse apicole, degustări, ateliere pentru copii și discuții despre apicultură și apiterapie, transmite Agerpres.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ambasada Republicii Slovenia în România și reunește reprezentanți ai Asociației Apicultorilor din Slovenia, Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, ANTREC România și Asociației Bio România.

Joi sunt programate mese rotunde dedicate:

  • apiturismului din Slovenia și România;
  • apiterapiei;
  • colaborării dintre apicultori și terapeuți;
  • rolului produselor apicole în susținerea sănătății și imunității.

Ateliere pentru copii și ghidaj despre tradițiile apicole

Copiii vor putea participa la ateliere de creație dedicate rolului albinelor în ecosistem.

Vizitatorii interesați de tradițiile apicole românești sunt invitați și la ghidajul tematic „Drumul Dulce al Mierii”, susținut de muzeograful Vasile Tătar.

Turul pornește de la intrarea din Șos. Kiseleff nr. 28, Platou „Arhondaric”, iar participarea este gratuită.

- articolul continuă mai jos -

Degustări și produse apicole din toată țara

Pe aleile Muzeului Satului vor fi prezenți apicultori veniți din întreaga țară, care vor oferi spre degustare și vânzare:

  • miere;
  • produse apicole;
  • specialități tradiționale.

Duminică, de la ora 12:30, în curtea gospodăriei Cut, la Casa Apicultorului, actorul Nae Alexandru și interpreta de muzică populară Narcisa Băleanu vor pune în scenă „Povestea Casei Cut”.

Program și acces

Târgul va fi deschis zilnic între orele 9:00 și 19:00.

Accesul se face pe baza biletului de intrare la muzeu.

Ziua Mondială a Albinelor

Ziua Mondială a Albinelor este celebrată anual pe 20 mai și a fost instituită de Adunarea Generală a ONU în 2017, la inițiativa Asociației Apicultorilor din Slovenia.

Data marchează ziua de naștere a lui Anton Janša, considerat unul dintre pionierii apiculturii moderne.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

Tánczos Barna anunță noi restricții pentru combaterea pestei porcine africane: Confiscarea transporturilor fără acte și limitarea circulației porcilor / Proiectul de ordonanță prevede eliminarea intermediarilor și descentralizarea deciziilor la nivel local
Tánczos Barna anunță noi restricții pentru combaterea pestei porcine africane: Confiscarea transporturilor fără acte și limitarea circulației porcilor / Proiectul de ordonanță prevede eliminarea intermediarilor și descentralizarea deciziilor la nivel local
Tortilla de Patatas, omleta spaniolă cu cartofi care se mănâncă la orice oră / Rețeta simplă cu doar câteva ingrediente
Tortilla de Patatas, omleta spaniolă cu cartofi care se mănâncă la orice oră / Rețeta simplă cu doar câteva ingrediente
Tescovina în loc de antibiotice / Resturile rezultate din vinificație ar putea reduce utilizarea antibioticelor în fermele de păsări
Tescovina în loc de antibiotice / Resturile rezultate din vinificație ar putea reduce utilizarea antibioticelor în fermele de păsări
Pepenele roșu ar putea avea mai multe beneficii pentru sănătate decât se credea / Ce au descoperit cercetătorii despre unul dintre cele mai consumate fructe ale verii
Pepenele roșu ar putea avea mai multe beneficii pentru sănătate decât se credea / Ce au descoperit cercetătorii despre unul dintre cele mai consumate fructe ale verii
Tot mai mulți români caută produse „proaspăt recoltate” / Ridichile și verdețurile locale, printre cele mai cumpărate alimente ale sezonului
Tot mai mulți români caută produse „proaspăt recoltate” / Ridichile și verdețurile locale, printre cele mai cumpărate alimente ale sezonului