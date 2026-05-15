Grădina Zoologică Braşov organizează, în premieră, evenimentul „Ziua ambasadorilor polenizatorilor”, dedicat protejării speciilor care joacă un rol esenţial în biodiversitate şi producţia de hrană. Iniţiativa face parte din proiectul european Zoo LIFE Pollinators, finanţat prin programul LIFE al Comisiei Europene, transmite Agerpres.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, între orele 10:00 şi 16:00, iar vizitatorii sunt invitaţi să participe la ateliere creative, jocuri educative şi activităţi interactive dedicate polenizatorilor. Organizatorii au pregătit şi sesiuni de „ştiinţă cetăţenească” pentru adulţi, în cadrul cărora participanţii vor învăţa să folosească aplicaţii precum iNaturalist şi Butterfly Count pentru monitorizarea speciilor de polenizatori.

Directorul Grădinii Zoologice Braşov, Alin Pînzaru, a subliniat importanţa evenimentului în contextul declinului accentuat al polenizatorilor.

„Ne bucurăm să organizăm prima ediţie a Zilei Ambasadorilor Polenizatorilor şi să aducem mai aproape de comunitate un subiect esenţial pentru viitorul biodiversităţii şi pentru producţia de hrană, deoarece aceasta din urmă depinde, într-o măsură mai mare sau mai mică, de polenizare. Din păcate, observăm în ultimii ani un declin îngrijorător, numeroase specii de polenizatori fiind în pericol de dispariţie. Prin evenimente de acest gen avem oportunitatea de a contribui activ la protejarea polenizatorilor şi la dezvoltarea unor programe educaţionale şi de cercetare cu impact real în comunitate”, a declarat acesta.

Proiectul Zoo LIFE Pollinators are o durată de patru ani şi reuneşte 16 instituţii, printre care grădini zoologice, universităţi şi ONG-uri din nouă ţări europene: Italia, Croaţia, Suedia, Danemarca, Spania, România, Ungaria, Ţările de Jos şi Scoţia.

Iniţiativa urmăreşte combaterea declinului accelerat al polenizatorilor, precum albinele, fluturii şi sirfidele, în special în zonele urbane şi periurbane, dar şi creşterea gradului de conştientizare şi implicare a cetăţenilor în protejarea acestora.