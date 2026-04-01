În fiecare dimineață, în grădini și pe câmpuri, albinele și păsările colibri se hrănesc cu nectar și, în același timp, polenizează plantele. Odată cu nectarul, ingeră și alcool etilic, rezultat al fermentării naturale a zaharurilor sub acțiunea drojdiilor microscopice, notează publicația Descoperă.

Un studiu publicat pe 25 martie 2026 de cercetători ai Universității din California, Berkeley, în jurnalul Royal Society Open Science, analizează pentru prima dată la scară largă conținutul de alcool din nectarul florilor. Rezultatele i-au surprins inclusiv pe oamenii de știință.

Biologii au examinat nectarul a 29 de specii de plante și au identificat alcool detectabil în cel puțin o probă din 26 dintre acestea. În cele mai multe cazuri, concentrațiile au fost foarte mici, dar unele probe au ajuns la 0,056% etanol, aproximativ o zecime dintr-o băutură standard. Cantitatea pare redusă, însă devine relevantă dacă este raportată la volumul de nectar consumat zilnic de aceste animale.

Colibrii consumă între 50% și 150% din greutatea lor corporală în nectar în fiecare zi. Potrivit calculelor cercetătorilor, specia colibri Anna, răspândită pe coasta Pacificului, ajunge la un aport de aproximativ 0,2 grame de etanol per kilogram de greutate corporală zilnic, echivalentul unui om care bea un pahar standard de alcool în fiecare zi.

- articolul continuă mai jos -

Această constatare a ridicat imediat întrebarea de ce nu sunt observate efecte vizibile de intoxicație. Explicația ține de metabolismul extrem de rapid al acestor păsări. Colibrii ard energia într-un ritm accelerat, ceea ce împiedică acumularea alcoolului în sânge.

„Colibrii sunt ca niște cuptoare mici. Ard totul extrem de repede, astfel încât alcoolul nu are timp să se acumuleze în sânge”, a spus Aleksey Maro, doctorand la UC Berkeley, care a colectat și analizat nectarul. „Dar nu știm ce efecte are alcoolul asupra comportamentului lor sau dacă le influențează apetitul. Este posibil ca etanolul să aibă și alte efecte, dincolo de senzația de euforie pe care o produce la oameni”.

Ipoteză: prezența alcoolului în nectar ar putea avea un rol funcțional

Descoperirea deschide și o altă ipoteză: prezența alcoolului în nectar ar putea avea un rol funcțional. Se știe că unele plante includ substanțe precum cafeina sau nicotina în nectar pentru a atrage și fideliza polenizatorii. Etanolul ar putea funcționa într-un mod similar. Experimentele arată că anumite insecte, inclusiv albinele, preferă nectar cu niveluri scăzute de etanol în locul unei soluții simple de zahăr.

În același timp, cercetătorii au observat că această toleranță are limite. Deși colibrii pot consuma nectar cu până la 1% etanol, evită concentrațiile mai mari, reducând consumul la jumătate atunci când nivelul ajunge la 2%.

Studiul face parte dintr-un proiect de cercetare pe cinci ani, finanțat de National Science Foundation, care urmărește colectarea de date genetice de la toate speciile de colibri și pasărea-soarelui, pentru a înțelege adaptările la diferite medii și surse de hrană, inclusiv la nectarul care fermentează frecvent.

Cercetările vor continua și asupra altor specii care se hrănesc cu nectar, precum păsările-soare din Africa sau honeyeaters din Australia, pentru a evalua cât de răspândită este această relație dintre animale și alcool.