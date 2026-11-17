O pâine tradițională din sudul Italiei, coaptă de două ori și atât de bine deshidratată încât poate fi păstrată până la un an, revine în atenție într-o perioadă în care tot mai multe gospodării sunt încurajate să aibă rezerve de alimente neperisabile. Numită friselle, aceasta este o specialitate din regiunea Puglia, care a fost folosită timp de secole ca hrană pentru marinari, agricultori și călători, notează BBC.

Friselle sunt pâini mici, rotunde, cu gaură la mijloc, asemănătoare unor covrigi foarte tari. Se prepară din aluat de grâu dur sau orz, sunt coapte inițial, apoi tăiate în jumătate și introduse din nou în cuptor pentru a elimina aproape toată umiditatea.

Rezultatul este o pâine foarte uscată și crocantă, care, depozitată corespunzător, poate rezista până la 12 luni.

Secretul pâinii care rezistă un an: două etape de coacere

Tradiția preparării friselle este veche în regiunea Puglia, din sudul Italiei. Rețeta presupune două etape de coacere, iar procesul de deshidratare este cel care îi conferă produsului o durată mare de păstrare.

Gianfranco Parisi, a cărui familie a avut o brutărie tradițională cu cuptor pe lemne în San Pietro Vernotico, lângă Brindisi, povestește că rețeta familiei includea și puțin maia, pentru un gust mai intens.

Aluatul era rulat în forme lungi, apoi modelat în inele, asemănătoare covrigilor. Acestea erau coapte aproximativ 40 de minute, după care erau scoase din cuptor și tăiate transversal cu ajutorul unei sârme răsucite.

Jumătățile obținute erau introduse din nou în cuptor pentru încă aproximativ o oră și jumătate. A doua coacere elimina aproape toată umiditatea rămasă în pâine.

Acesta este și motivul pentru care friselle pot fi păstrate atât de mult timp. Spre deosebire de pâinea obișnuită, care conține suficientă apă pentru dezvoltarea mucegaiului, friselle sunt atât de bine uscate încât condițiile pentru apariția acestuia sunt mult mai greu de îndeplinit.

Cum se păstrează friselle până la 12 luni

Rosaria Canoci, care prepară friselle într-o brutărie cu cuptor pe lemne din satul de coastă Lendinuso, spune că pâinea poate rezista un an dacă este depozitată într-un loc răcoros, uscat și întunecat, într-un ambalaj închis ermetic.

În trecut, localnicii înșirau pâinile pe sfori și le agățau pentru a le feri de umezeală și insecte. Astăzi, brutarii folosesc mai ales pungi din plastic bine sigilate.

Durata de păstrare depinde însă de respectarea condițiilor de depozitare. Umiditatea poate compromite produsul, chiar dacă acesta a trecut printr-un proces de coacere îndelungat.

De ce era pâinea marinarilor nelipsită din provizii

Puglia, regiune situată în sud-estul Italiei, are o lungă tradiție maritimă și agricolă. Poziționată între Marea Adriatică și Marea Ionică, zona a fost timp de secole un punct important pentru marinari și comercianți.

Friselle erau potrivite pentru călătoriile lungi, deoarece puteau fi transportate ușor și nu se stricau la fel de repede ca pâinea obișnuită.

Istoricul gastronomic Flavia Giordano, autoarea volumului „Puglia: A Cooking Journey Through a Land and Its Unique Ingredients”, leagă tradiția pâinii dublu coapte de proviziile marinarilor din urmă cu aproape 2.000 de ani.

Aceasta amintește de panis nauticus, o pâine uscată destinată călătoriilor pe mare, descrisă în scrierile antice atribuite lui Pliniu cel Bătrân. Ulterior, astfel de pâini au fost folosite și de cruciați, pelerini și exploratori care traversau porturile din Puglia în drum spre Țara Sfântă.

Cum se mănâncă friselle: pâine tare, transformată într-o masă de vară

Deși la prima vedere par aproape imposibil de mâncat, friselle se înmoaie înainte de consum. Procesul se numește la sponzatura și presupune umezirea pâinii cu apă, atât cât să devină mai ușor de mestecat, fără să-și piardă complet textura crocantă.

În varianta tradițională din Puglia, pâinea este acoperită cu roșii proaspete, ulei de măsline, oregano, capere și legume conservate în ulei.

Localnicii folosesc inclusiv soiuri de roșii cu coajă groasă, cunoscute drept pomodori da pennula, pe care le zdrobesc direct peste pâine, pentru ca sucul să fie absorbit de aceasta.

Combinațiile diferă de la o gospodărie la alta. Se pot adăuga ardei conservați în ulei, vinete marinate cu mentă și usturoi sau alte ingrediente disponibile în cămară.

În Sicilia, friselle sunt consumate uneori chiar și cu lapte, la micul dejun.

De la pâinea oamenilor săraci la produs gourmet

Ingredientele folosite pentru prepararea friselle reflectă și schimbările sociale din sudul Italiei.

În anii 1960, pâinea preparată cu orz era considerată un produs pentru oamenii cu venituri mici. Potrivit lui Gianfranco Parisi, familiile care ieșeau din perioada de sărăcie preferau pâinea din grâu, considerată mai rafinată.

Astăzi, preferințele s-au schimbat. Friselle din orz sunt din nou căutate și apreciate pentru textura mai crocantă și pentru caracteristicile cerealelor folosite.

Brutăriile din Puglia comercializează acum și variante din alac, cereale integrale sau amestecuri de cereale, unele aromatizate cu semințe de fenicul ori ardei iute.

Preparatele au ajuns inclusiv în restaurante. La Lecce, chef Francesco Paladino, de la delicateria La Putea, propune o versiune reinterpretată, în care pâinea este sfărâmată, combinată cu sos de roșii și apoi reconstruită într-un preparat cu roșii proaspete, prosciutto și anghinare.

În alte locuri, variantele mai mici și mai subțiri, numite friselline, sunt preparate cu turmeric sau alte condimente și pot fi consumate fără înmuiere prealabilă.

Chiar dacă rețetele s-au diversificat, principiul a rămas același: o pâine simplă, obținută prin coacere repetată, care poate fi păstrată luni întregi și transformată rapid într-o masă cu ajutorul câtorva ingrediente.