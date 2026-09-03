Începutul anului școlar readuce rutina în familiile cu copii, dar și presiunea organizării meselor, cumpărăturilor și programului zilnic. Un studiu OnePoll realizat la inițiativa Wolt arată că 63% dintre părinții români spun că starea de relaxare din vacanța de vară dispare până la începerea școlii. În același timp, 70% folosesc servicii de livrare cel puțin o dată pe lună, în principal pentru a câștiga timp.

Pentru aproape două treimi dintre părinții români, revenirea copiilor la școală înseamnă și revenirea la un program mai strict. Potrivit studiului, 63% spun că relaxarea din vacanța de vară dispare odată cu apropierea începutului de an școlar.

Pe de altă parte, rutina este așteptată de o parte importantă a părinților. 58% spun că viața de familie este mai greu de organizat în perioada în care copiii nu merg la școală, iar același procent afirmă că se simte ușurat când familia revine la programul obișnuit.

Copiii obosiți și bugetul pentru rechizite, printre principalele provocări

Începutul anului școlar vine cu o serie de responsabilități suplimentare. Pentru 60% dintre părinți, una dintre dificultăți este gestionarea copiilor obosiți sau irascibili. Alți 58% indică drept provocare bugetul destinat rechizitelor și celorlalte produse necesare pentru școală.

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Datele privind comenzile realizate prin Wolt indică, de asemenea, o schimbare a comportamentului odată cu revenirea la școală. În septembrie și octombrie 2025, numărul comenzilor programate în avans a fost cu aproape 26% mai mare decât în iulie și august.

Și căutările din aplicație au crescut pentru produsele asociate începutului de an școlar. Căutările pentru „caiet” au fost cu peste 250% mai numeroase, cele pentru „ghiozdan” au crescut cu aproape 120%, iar cele pentru „planner” cu 32%.

Ce pun părinții în pachetul pentru școală

Pregătirea meselor reprezintă o altă sursă de stres pentru familii. 62% dintre părinții români spun că le este frecvent greu să găsească idei pentru ceea ce să gătească sau să pregătească pentru copii.

În cazul pachetului pentru școală, sandvișurile sunt alegerea dominantă. 81% dintre părinții care pregătesc pachet pentru copii spun că le includ. Fructele proaspete sunt menționate de 63% dintre respondenți.

Dintre sandvișuri, cele cu șuncă sunt preferate de 46% dintre părinți, urmate de cele cu pui, alese de 27%.

În ceea ce privește fructele, bananele ocupă primul loc, fiind menționate de 37% dintre părinți. Merele sunt pe locul următor, cu 34%.

„Începutul școlii este unul dintre acele momente în care programul familiei se schimbă aproape peste noapte. Apar ore de respectat, cumpărături, mese la pachet de pregătit și organizat, precum și multe situații de ultim moment. Studiul arată că părinții români caută, înainte de toate, soluții practice care îi ajută să câștige timp”, spune Alexandru Ștefan, Head of Account Management și Country Lead, Wolt România.

Potrivit acestuia, platforma urmărește să ofere acces într-un singur loc la produse și servicii necesare în viața de zi cu zi, de la cumpărături pentru casă și produse din magazine locale până la mâncare.

Masa în familie este mai importantă decât gătitul cinei

Revenirea la școală nu înseamnă doar mai multă organizare. Pentru mulți părinți, rutina aduce și momente de familie pe care le așteaptă.

83% dintre părinții români spun că așteaptă cu nerăbdare să afle cum a fost ziua copilului lor. Același procent se bucură de masa luată împreună cu familia.

Pregătirea cinei este însă mai puțin atractivă. Doar 60% spun că așteaptă cu plăcere momentul în care gătesc cina.

La finalul zilei, 75% dintre părinți spun că așteaptă momentul în care copiii adorm și casa devine liniștită.

70% dintre părinți folosesc lunar servicii de livrare

Serviciile de livrare au ajuns să facă parte din rutina unei mari părți dintre familiile cu copii. 70% dintre părinții români spun că folosesc un astfel de serviciu cel puțin o dată pe lună, iar 37% comandă cel puțin săptămânal.

Timpul câștigat este principalul motiv indicat de părinți, menționat de 32% dintre respondenți. Cumpărăturile de ultim moment și comoditatea sunt următoarele motive, fiecare cu câte 26%.

Un sfert dintre părinți spun că apelează la livrare și atunci când constată că un produs necesar s-a terminat pe neașteptate.

Prin Wolt, utilizatorii pot comanda produse de la restaurante, supermarketuri și magazine locale. Pentru perioada de început de an școlar, oferta include, printre altele, produse alimentare, articole de papetărie și birou, produse pentru casă, dar și articole din librării, magazine de jucării, farmacii, electronice sau magazine de îmbrăcăminte.

Utilizatorii care au abonament la platformă beneficiază de livrare fără taxă pentru comenzile eligibile.

Studiul a fost realizat online în România de OnePoll, la inițiativa Wolt, în perioada 21-25 august 2026. Cercetarea a avut un eșantion de 1.000 de părinți cu copii de vârstă școlară.