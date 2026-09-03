Substanța semaglutidă, cunoscută sub denumirile comerciale Ozempic și Wegovy, a reușit să prelungească durata medie de viață a șoarecilor cu 12%, potrivit unei cercetări conduse de Universitatea California din Berkeley și publicată în revista Nature.

Creșterea longevității a fost însoțită de o îmbunătățire semnificativă a stării de sănătate la vârste avansate, mimând efectele benefice ale restricției calorice drastice, dar fără senzația chinuitoare de foame.

Ce au descoperit cercetătorii: o tinerețe prelungită

Cercetătorii au administrat semaglutidă unor șoareci cu vârste avansate (echivalentul a aproximativ 70 de ani la oameni), folosind doze similare celor prescrise pacienților umani.

Rezultatele fiziologice și cognitive au fost remarcabile:

Speranță de viață crescută: Șoarecii tratați au trăit în medie 834 de zile, comparativ cu 742 de zile în grupul de control (+12%). Aproape 20% dintre subiecți au depășit pragul de 900 de zile.

Mentinerea funcțiilor cognitive: Tratamentul a încetinit pierderea celulelor mamă neuronale din hipocamp (zona creierului responsabilă de memorie și orientare spatială).

Condiție fizică superioară: Animalele din studiul clinic au alergat mai mult în testele de efort, au menținut o masă musculară mai bună și au manifestat un comportament mai explorator.

Regenerare celulară și metabolică: S-a observat o reducere a inflamației sistemice, o mai bună capacitate de regenerare a celulelor mamă din măduva osoasă, o mai bună sensibilitate la insulină și o stabilitate crescută a genomului.

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Simularea restricției calorice fără senzația de foame

Cercetarea oferă o perspectivă fascinantă asupra modului în care funcționează semaglutida. În mod normal, restricția calorică (reducerea caloriilor fără a ajunge la malnutriție) este singura metodă dovedită care prelungește viața animalelor, însă este greu de tolerat de către oameni.

În cadrul experimentelor, ambele grupuri au consumat cu 24% mai puțină hrană. Cu toate acestea, în timp ce șoarecii cu restricție calorică clasică au manifestat stări de anxietate și foame agresivă, cei tratați cu semaglutidă au mâncat eșalonat pe parcursul întregii zile, într-un mod relaxat.

De la diabet și obezitate, la un potențial tratament anti-îmbătrânire

Dezvoltate inițial pentru diabetul de tip 2 și folosite ulterior cu succes împotriva obezității, medicamentele bazate pe agonisti de GLP-1 (inclusiv tirzepatida / Mounjaro) s-au dovedit deja eficiente în protejarea inimii, rinichilor și ficatului.

Oamenii de știință subliniază însă că, deși dovezile pe modele animale sunt solide, sunt necesare studii clinice pe termen lung pentru a confirma dacă aceste efecte anti-îmbătrânire pot fi replicate în siguranță și la oameni.