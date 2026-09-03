Substanța semaglutidă, cunoscută sub denumirile comerciale Ozempic și Wegovy, a reușit să prelungească durata medie de viață a șoarecilor cu 12%, potrivit unei cercetări conduse de Universitatea California din Berkeley și publicată în revista Nature.
Creșterea longevității a fost însoțită de o îmbunătățire semnificativă a stării de sănătate la vârste avansate, mimând efectele benefice ale restricției calorice drastice, dar fără senzația chinuitoare de foame.
Cercetătorii au administrat semaglutidă unor șoareci cu vârste avansate (echivalentul a aproximativ 70 de ani la oameni), folosind doze similare celor prescrise pacienților umani.
Rezultatele fiziologice și cognitive au fost remarcabile:
Cercetarea oferă o perspectivă fascinantă asupra modului în care funcționează semaglutida. În mod normal, restricția calorică (reducerea caloriilor fără a ajunge la malnutriție) este singura metodă dovedită care prelungește viața animalelor, însă este greu de tolerat de către oameni.
În cadrul experimentelor, ambele grupuri au consumat cu 24% mai puțină hrană. Cu toate acestea, în timp ce șoarecii cu restricție calorică clasică au manifestat stări de anxietate și foame agresivă, cei tratați cu semaglutidă au mâncat eșalonat pe parcursul întregii zile, într-un mod relaxat.
Dezvoltate inițial pentru diabetul de tip 2 și folosite ulterior cu succes împotriva obezității, medicamentele bazate pe agonisti de GLP-1 (inclusiv tirzepatida / Mounjaro) s-au dovedit deja eficiente în protejarea inimii, rinichilor și ficatului.
Oamenii de știință subliniază însă că, deși dovezile pe modele animale sunt solide, sunt necesare studii clinice pe termen lung pentru a confirma dacă aceste efecte anti-îmbătrânire pot fi replicate în siguranță și la oameni.
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