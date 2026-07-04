Justin Timberlake, glumă savuroasă după antrenamentul intens al soției sale: „Eu mănânc inele de ceapă în timp ce mă uit la ea”

04 iul. 2026, Articole / Reportaje
Justin Timberlake, glumă savuroasă după antrenamentul intens al soției sale: „Eu mănânc inele de ceapă în timp ce mă uit la ea”
FOTO: Colaj G4Food/Facebook.Instagram
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Jessica Biel și Justin Timberlake au stârnit zâmbete pe rețelele sociale după ce actorul a făcut o glumă despre diferențele dintre rutina lor de fitness. În timp ce Biel își impresiona fanii cu un antrenament solicitant, Timberlake a mărturisit, cu umor, că el făcea cu totul altceva.

Actrița, în vârstă de 44 de ani, a publicat pe Instagram un videoclip în care parcurge un antrenament complet de aproximativ 45 de minute, realizat alături de antrenorul personal Ben Bruno. Sesiunea include exerciții de mobilitate, forță, antrenament pentru abdomen și intervale pe bicicletă, fiind concepută pentru întregul corp, scrie people.com.

Cea mai comentată reacție a venit însă chiar din partea soțului ei. Justin Timberlake, în vârstă de 45 de ani, a comentat simplu la postare: „Literalmente mănânc inele de ceapă în timp ce mă uit la ea”, stârnind mii de reacții și aprecieri din partea fanilor.

În filmare, antrenorul arată că programul începe cu aproximativ zece minute dedicate mobilității, urmate de exerciții de forță. Unul dintre acestea este hip thrust press, executat de Jessica Biel cu gantere de aproape 14 kilograme fiecare (30 lb), însă Ben Bruno recomandă începătorilor să folosească greutăți mult mai mici. Nu lipsesc nici exercițiile dificile pentru musculatura abdomenului. Antrenorul glumește că acestea sunt atât de solicitante încât actrița îl „înjură” de fiecare dată când trebuie să le facă. La finalul antrenamentului urmează intervalele pe bicicletă, pe care Bruno le-a poreclit, în glumă, „bicicleta lui Satan”, din cauza intensității lor.

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Antrenamente dificile

Deși în videoclip exercițiile par ușor de executat, Jessica Biel a recunoscut că a resimțit din plin efectele antrenamentului, arată People. În descrierea postării, actrița a scris că a doua zi încă îi simțea intensitatea și le-a recomandat urmăritorilor să încerce programul dacă vor un antrenament complet.

Comentariul lui Justin Timberlake a devenit rapid viral, tocmai pentru contrastul dintre disciplina afișată de Jessica Biel și sinceritatea amuzantă a artistului. Totuși, potrivit antrenorului Ben Bruno, nici Timberlake nu este străin de sala de sport. Acesta s-a pregătit și el alături de Bruno în trecut, inclusiv pentru turneul său mondial, executând exerciții complexe pentru partea superioară a corpului și abdomen.

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