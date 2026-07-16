Drumul legumelor și fructelor de la fermă până pe rafturile magazinelor ar putea fi reorganizat printr-un nou proiect legislativ depus la Senat.

Inițiativa propune înființarea unei rețele naționale de centre agroalimentare pentru colectarea și pregătirea produselor destinate vânzării, introducerea unui sistem electronic de trasabilitate și noi scheme de sprijin pentru fermieri. Cei car eau inițiat proiectul legislativ susțin că România a făcut investiții importante în producția agricolă, însă infrastructura necesară pentru colectarea și valorificarea eficientă a acesteia a rămas în urmă. „În lipsa acestei infrastructuri, produsul agricol rămâne captiv între fermă, șanț, piață improvizată și intermediar”, se arată în expunerea de motive.

Centre regionale pentru colectarea și pregătirea produselor

Cea mai importantă măsură prevăzută de proiect este crearea unor centre agroalimentare acreditate, unde fermierii ar putea aduce marfa pentru sortare, ambalare, depozitare și pregătirea livrării către comercianți, procesatori sau instituții publice. Rețeaua ar urma să funcționeze în cadrul unui program național coordonat de Ministerul Agriculturii.

Potrivit proiectului, aceste centre ar putea fi administrate de autorități locale, cooperative agricole, organizații de producători, firme private sau parteneriate public-private, arată Mediafax.

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În cazul centrelor realizate cu fonduri publice, accesul ar trebui să fie deschis tuturor producătorilor, în condiții transparente și nediscriminatorii.

Un sistem electronic pentru urmărirea produselor

Inițiativa propune și crearea unui sistem electronic național de trasabilitate, în care să fie înregistrate livrările de produse agroalimentare. Platforma ar urma să cuprindă informații despre producător, tipul produsului, cantitatea livrată și documentele comerciale aferente.

Autorii proiectului precizează însă că datele publice vor fi prezentate doar sub formă agregată, fără identificarea fermierilor. De exemplu, sistemul ar putea indica volumul total de roșii comercializat într-un județ și intervalul de preț practicat, fără să fie făcute publice numele producătorilor sau detaliile fiecărei tranzacții. „Legea propusă nu creează o trasabilitate paralelă, ci o infrastructură națională care face aplicabile, verificabile și utile obligațiile existente”, susțin inițiatorii.

Sprijin financiar pentru fermierii care folosesc centrele de colectare

Proiectul prevede posibilitatea ca Guvernul să instituie scheme de sprijin pentru agricultorii care își valorifică producția prin centre acreditate, cooperative sau organizații de producători.

Ajutorul ar urma să fie calculat în funcție de mai mulți factori, printre care cantitatea livrată, tipul produsului, gradul de perisabilitate, calitatea și nivelul de trasabilitate, cu respectarea regulilor europene privind ajutoarele de stat. Totodată, proiectul permite finanțarea unor investiții în infrastructura agricolă, precum depozite frigorifice, linii de sortare și ambalare, laboratoare, echipamente pentru trasabilitate, programe informatice sau mijloace de transport frigorific.

O altă modificare urmărește simplificarea activității cooperativelor agricole. Inițiatorii propun reguli care să permită cooperativelor să își continue activitatea fără blocaje atunci când apar schimbări în structura membrilor sau alte probleme administrative. În același timp, proiectul încearcă să delimiteze mai clar fermierii care comercializează produse din propria exploatație de comercianții care cumpără marfă pentru revânzare.

Inițiativa a primit un aviz nefavorabil

Proiectul nu a fost primit fără rezerve. Consiliul Economic și Social a emis un aviz nefavorabil, apreciind că obiectivele inițiativei sunt legitime, însă avertizând că unele prevederi ar putea afecta concurența pe piață.

La rândul său, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a transmis că proiectul nu intră în sfera sa de competență.

Dacă va fi adoptată, legea ar putea schimba modul în care produsele agricole ajung de la fermieri la consumatori, prin dezvoltarea unei infrastructuri de colectare și distribuție menite să reducă pierderile, să îmbunătățească trasabilitatea și să ofere producătorilor mai multe opțiuni de valorificare a recoltei.