Franța, cel mai mare producător de grâu din Uniunea Europeană, estimează o recoltă mai mică în acest an, după ce valurile succesive de căldură din primăvară și începutul verii au afectat dezvoltarea culturilor.

Potrivit estimărilor publicate de Ministerul francez al Agriculturii, producția de grâu este așteptată să scadă cu 4% față de 2025, chiar dacă fermierii au cultivat o suprafață mai mare. Conform primelor estimări oficiale, Franța ar urma să recolteze aproximativ 32 de milioane de tone de grâu în 2026.

Ministerul Agriculturii explică reducerea producției prin scăderea randamentelor, cauzată de deteriorarea condițiilor de vegetație în ultimele săptămâni înainte de recoltare. „Valurile de căldură succesive” au afectat culturile într-o perioadă critică pentru dezvoltarea boabelor, ceea ce s-a reflectat direct în producția obținută la hectar. Randamentul mediu provizoriu este estimat la 69,3 chintale la hectar, comparativ cu 74,2 chintale la hectar în 2025, arată Mediafax.

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Scăderea vine în condițiile în care suprafața cultivată cu grâu a crescut cu aproximativ 3% față de anul trecut, ceea ce arată că vremea a avut un impact mai puternic decât extinderea suprafețelor.

Și orzul a fost afectat

Problemele nu se limitează la grâu. Producția totală de orz, atât de toamnă, cât și de primăvară, este estimată la aproximativ 11 milioane de tone, cu 6% mai puțin decât în 2025. Cea mai mare scădere este înregistrată la orzul de primăvară, unde randamentele sunt cu 36% sub cele din anul precedent, după ce culturile au fost afectate de temperaturile foarte ridicate.

Canicula nu a redus doar producția, ci a schimbat și calendarul lucrărilor agricole. „Am avut o recoltă foarte timpurie. Aici, în Champagne, am terminat vinerea trecută. Nu am mai văzut așa ceva”, a declarat pentru AFP Benoît Piétrement, președintele unei asociații comerciale din sectorul cerealelor.

Potrivit acestuia, fermierii au fost nevoiți să lucreze în condiții extreme. „Am recoltat în condiții excepțional de calde, cu restricții în unele departamente. Cea mai mică scânteie produsă de combină putea declanșa un incendiu”, a explicat acesta.

Din cauza temperaturilor ridicate, mulți agricultori au preferat să lucreze dimineața devreme sau seara. „În mod normal, nu începem recoltarea înainte de ora 11 din cauza umidității. Anul acesta însă aproape că nu a mai existat rouă dimineața”, a spus Piétrement.

Boabe de bună calitate, dar producții inegale

Reprezentanții sectorului spun că, până în luna mai, culturile s-au dezvoltat în condiții foarte bune. Problemele au apărut odată cu instalarea valurilor de căldură timpurii, care au accelerat maturarea cerealelor și au grăbit începerea campaniei de recoltare. Însă în ciuda scăderii producției, calitatea boabelor este considerată bună. În schimb, randamentele diferă semnificativ de la o regiune la alta, în funcție de intensitatea fenomenelor meteo și de disponibilitatea apei în sol.

Franța este unul dintre cei mai importanți producători și exportatori de grâu ai Uniunii Europene, astfel că evoluția recoltei sale este urmărită atent de piețele agricole. O producție mai mică într-unul dintre principalii furnizori europeni poate influența disponibilitatea cerealelor și evoluția prețurilor pe piața comunitară.