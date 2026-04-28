Studiu: Reducerea substanțelor active autorizate în UE poate afecta producția agricolă și balanța comercială a României / „Securitatea alimentară devine un obiectiv esențial pentru stabilitatea economică”

28 apr. 2026
FOTO: Dreamstime/David Moreno Hernandez

Reducerea numărului de substanțe active autorizate pentru protecția plantelor la nivelul Uniunii Europene riscă să afecteze producția agricolă, gradul de autosuficiență alimentară și echilibrul comercial agroalimentar al României, avertizează AIPROM și Clubul Fermierilor Români, pe baza unui studiu realizat de HFFA Research GmbH.

Cercetarea arată că diminuarea portofoliului de substanțe active disponibile pentru agricultură poate duce la pierderi semnificative de producție și la creșterea dependenței de importuri pentru anumite culturi. În același timp, scăderea producției interne ar putea reduce competitivitatea exporturilor și ar afecta balanța comercială agroalimentară.

Dezbatere securitatea alimentară în România 28.04.2026

Foto: AIPROM

Datele analizate indică o reducere constantă a numărului de substanțe active autorizate în ultimii ani, de la aproximativ 280 în 2011 la circa 220 în 2026, cu o posibilă scădere până la 150 în 2030. În acest context, studiul estimează impact direct asupra unor culturi cheie.

Pentru tomate, România ar putea acoperi doar 54% din necesarul intern, iar în cazul viței-de-vie aproximativ 78%. La grâu și porumb, reducerea substanțelor disponibile ar putea duce la scăderea cu circa 40% a cantităților destinate exportului.

Autorii studiului avertizează că o astfel de evoluție ar putea diminua competitivitatea agriculturii românești și ar limita opțiunile tehnologice ale fermierilor. În paralel, creșterea importurilor ar putea accentua dezechilibrele comerciale.

„Securitatea alimentară devine un obiectiv esențial pentru stabilitatea economică a României. Modul în care reglementăm agricultura ne poate dicta viitorul”, a declarat Vasile Iosif, președinte AIPROM, subliniind că accesul la soluții bazate pe știință este esențial pentru o agricultură adaptată contextului actual.

La rândul său, Steffen Noleppa a explicat că restricțiile privind substanțele active influențează direct productivitatea, balanța comercială și dependența de importuri, nu doar în România, ci și în alte state membre ale UE.

Studiul mai arată că deteriorarea balanței comerciale agroalimentare ar putea avea efecte în lanț asupra economiei, prin reducerea valorii adăugate generate în sector și limitarea investițiilor.

În acest context, Florian Ciolacu a susținut că agricultura ar trebui tratată ca sector strategic, capabil să genereze avantaj economic și să susțină dezvoltarea lanțurilor valorice interne.

Organizațiile implicate atrag atenția că menținerea competitivității agricole depinde de politici care să susțină cercetarea și inovarea și să asigure accesul la o gamă diversă de soluții pentru protecția plantelor, adaptate cerințelor de sustenabilitate și presiunilor economice actuale.

