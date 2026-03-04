Cât ar trebui să fie media profitului în Horeca mică și mijlocie/ Oana Coantă: Oamenii îmi spun să mai măresc prețurile la bistro pentru că toată lumea face asta. Calculul matematic e esențial și un plan bazat pe afacerea ta

„Oamenii îmi spun să mai măresc prețurile la bistro pentru că toată lumea face asta. E ca și cum mi-ai spune îmbracă-te cu hainele astea, că și aia le poartă, iar eu, în loc să văd dacă sunt ce trebuie, le trag pe mine și ies pe stradă”, scrie, în binecunoscutul său stil, Oana Coantă, proprietara Bistro de l’Arte din Brașov, într-o postare pe Facebook

Cum ar trebui calculat prețul la mâncare în Horeca

„Prețul la mâncare nu îl faci uitându-te la vecini, ci calculând costurile și stabilind cât profit vrei.

Profitul este o altă discuție, destul de complexă. Poți să stabilești unul mare la tot sau poți să te joci din cifre și să ai mai mult la unele produse și mai puțin la celelalte”. Și Oana continuă, explicând la ce merită să pui un preț mai mare și la ce trebuie să mergi în profit minim: „Uite, la paprikas, dacă aș păstra profitul constant, prețul de vânzare ar fi 75 de lei. Pentru că mi-e jenă să cer atâția bani pe un blid de mâncare, mă scot din zama de șalate, la care pot pune mai mult adaos. Media e satisfăcătoare”.

De ce lucrurile nu merg bine în toate restaurantele

„Nu cunosc zece cârciumari mici / medii care să aibă un excel sau măcar o hârtie și un pix cu care să calculeze costuril și profitul, spune Oana. Știu prea puțini care au o strategie de preț, care au auzit de „produs tractor” sau înțeleg cum trebuie să arate meniul scris ca să vinzi mai mult. Media profitului în horeca mică și mijlocie ar trebui să se învârtă pe undeva la 10 hai 15%, tipul ăsta de afacere nu te face bogat, ci confortabil financiar”.

Există strategii diferite de profit, cu rezultate diferite, cu părți bune și rele

„Practic, poți avea 30% inconstant (cu perioade de gol) sau 15% constant (cu vânzare continuă). Media e tot aia dar impactul e altul, perioadele de gol deprimă angajații, stocul de marfă se degradează, consumurile merg înainte iar tu stai și te uiți întrebăndu’te ce nu faci bine și de ce ai gol la prânz ori seara, de ce vinzi doar în week-end”, explică chef-ul.

- articolul continuă mai jos -

Fiecare să adapteze strategia la ce dorește să facă

Orice strategie aplici, calculul matematic e esențial și, dacă pui ciorba ta la 35 de lei pentru că și vecinul are la fel, te dovedești ageamiu și nepregătit pentru afaceri, o să constați când te apuci să calculezi că ai pierdut ani de zile copiind pe alții în loc să îți construiești un plan bazat pe clienții tăi, mâncarea ta, așteptările pe care le ai și viziunea pe termen lung, dacă o ai și îți dorești să ai cârciuma și peste 26 de ani.