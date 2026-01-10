Provocarea sa de pe rețelele sociale „100 de moduri de a găti cartofii” a cucerit milioane de oameni. Videoclipuri postate promovează acest ingredient pe cât de versatil, pe atât de popular, scrie El Pais.

Originar din Argentina, mutat în Spania

Când, la sfârșitul anului 2022, Armando Esquivel s-a mutat în Spania din Argentina sa natală împreună cu partenera sa, nu s-a gândit că acea călătorie va însemna mult mai mult decât o schimbare de țară și că va marca pentru el începutul unei noi cariere, ce de creator de conținut culinar pe rețelele sociale. Totul a început cu un cartof. Sau mai degrabă, cu niște cartofi prăjiți, deoarece aceasta a fost prima rețetă din cele o sută pe care Armando și-a propus să le gătească într-o provocare pe care a botezat-o cu numele prozaic de 100 de moduri de a face cartofi (100 formas de hacer papas).

Peste 2 ani pentru a finaliza provocarea

I-a luat doi ani și jumătate să o finalizeze, dar a reușit. În luna decembrie a anului trecut, și-a încheiat seria de rețete și a sărbătorit gătind ingredientul său vedetă „în forma sa cea mai pură”, adică fiert, în mijlocul unui câmp de cartofi. De-a lungul acestor ani, a adunat milioane de urmăritori pe conturile sale de Instagram și TikTok cu un conținut creativ și destul de captivant despre un aliment ieftin, dar extrem de versatil și iubit de toată lumea. „În tot acest timp, nu am întâlnit nicio persoană care să-mi spună că nu e fan cartofii”, afirmă el.

Este adevărat că puține ingrediente sunt atât de universale precum cartoful, ceea ce a fost un avantaj pentru Armando, care a pregătit rețete din jumătate de planetă. „Cartoful este prezent în multe culturi gastronomice și mi-au scris de peste tot, din America Latină până în Europa de Est, trecând prin Coreea”. Faptul că oamenii îi cereau rețete din țările lor i-a fost extrem de util, mai ales când ideile amenințau să se epuizeze. „Când am început, mi-am făcut o listă de 50 de rețete, pentru că mi-am spus: «dacă sunt 50, pot fi 100»”. La început, făcea preparate simple sau pe care le pregătise de multe ori în viața lui, cum ar fi cartofii la cuptor sau piureul, dar apoi a început să riște mai mult și să accepte sugestiile pe care i le făceau oamenii prin intermediul rețelelor sociale. Condiția era ca leguma din provocarea sa să fie ingredientul principal, „să nu fie rețete cu ceva care conține cartofi, ci ei să fie protagoniștii”, explică el.

Versatilitatea cartofului a permis realizarea numărului mare de rețete

Armando subliniază versatilitatea cartofului ca un alt mare atu în favoarea sa pentru a ajunge la acele 100 de preparate. „Poate fi o garnitură, un aperitiv sau un fel principal; poate fi mâncat rece sau cald, în rețete sărate sau dulci. Are o mare varietate de texturi, este un ingredient super accesibil, sățios și, ei bine, este foarte gustos”.

Alegerea numărului 100, mărturisește el, a fost puțin inconștientă, dar trebuia să atragă atenția cu ceva. „Voiam să exploatez la maximum un ingredient și să văd tot ce se poate face cu el. Faza cu 100 a fost o chestiune de impact”. Pe lângă atracția evidentă pe care o generează provocările și numerele mari și rotunde, părea o strategie inteligentă pentru un creator pe care nu-l cunoștea nimeni când a început, o motivație pentru a rămâne să-i vadă videoclipurile, chiar fără a ști cine este persoana din spatele lor.

Înainte de a fi influencer a fost profesor

Înainte de a-și dedica tot timpul rețelelor sociale, Armando era profesor de limbă și literatură spaniolă și gătea doar ca hobby. „Fratele meu este bucătar, dar m-a dus într-o zi să lucrez cu el și atât am rezistat: o zi. Mi-am spus: «mai bine rămân în bucătăria de acasă și studiez altceva». Mi s-a părut foarte greu”. Paradoxurile vieții au făcut ca, în final, să se dedice bucătăriei, deși într-un mod pe care, în acel moment, nici nu și l-ar fi imaginat. Învățarea sa culinară este, mai ales, autodidactă. „Am 33 de ani și fac parte dintr-o generație crescută cu YouTube. Așa a început formarea mea gastronomică”. Partea audiovizuală o avea de dinainte. Când a terminat liceul, a făcut un curs de fotografie și film în orașul său, Bahía Blanca, unde a învățat să mânuiască o cameră și să editeze videoclipuri. „În timp ce studiam pentru a deveni profesor, făceam fotografii la evenimente, zile de naștere, nunți, lucruri de genul acesta. Așa că, atunci când am început să-mi fac videoclipurile, am avut un mic avantaj, pentru că această parte mai tehnică o cunoșteam deja”.

El și partenera sa au decis să vină să locuiască în Spania și au ales Sevilla. „Nu voiam să mergem într-un oraș atât de mare ca Madrid sau Barcelona, nici într-un oraș foarte mic, pentru că trebuia să căutăm de lucru. Ni s-a vorbit foarte frumos despre andaluzi, că sunt foarte carismatici, așa că am ales Sevilla. Și adevărul este că orașul m-a încântat”.

De la 10 urmăritori la câteva milioane

Până atunci, Armando făcuse deja câteva videoclipuri cu rețete în format lung pe YouTube, dar în timp ce aștepta actele pentru rezidență a găsit timpul necesar pentru a începe să creeze conținut scurt. „Când am publicat primul videoclip din 100 de moduri de a face cartofi pe TikTok, aveam, nu știu, 10 urmăritori? L-am încărcat într-o după-amiază și, a doua zi dimineață, videoclipul avea un milion de vizualizări”. Acum, pe TikTok, Armando este urmărit de aproape cinci milioane de persoane și se apropie de trei milioane pe Instagram. Acel succes inițial l-a obligat să învețe despre rețelele sociale din mers, gestionând expunerea și acordând mai multă atenție videoclipurilor pe care le încărca. „Vine un moment în care relativizezi cifrele, dar este important să rămâi cu picioarele pe pământ și să nu pierzi din vedere faptul că te privesc milioane de oameni. Când te gândești la asta, te sperie puțin”.

Autorul s-a întors după 2 ani în Argentina și a continuat provocarea de acolo

În jurul rețetei cu numărul 80, se observă o schimbare de decor în bucătăria din videoclipurile lui Armando. În octombrie 2024, el și partenera sa s-au întors în Argentina și, cu onestitate, recunoaște că a făcut-o deoarece brandurile care îi scriau erau din țara sa natală, iar distanța complica lucrurile pentru a lucra. „Era ocazia de a încerca să mă stabilesc ca creator de conținut gastronomic și, pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuia să fiu acolo”.

Seriilor cu conținut gastronomic sunt de mare succes pe rețelele sociale

Armando nu a fost primul care a inițiat o serie de videoclipuri despre un singur ingredient, ci s-a alăturat unei tendințe în plină expansiune pe rețelele sociale de câțiva ani. În domeniul gastronomic, poate cea mai cunoscută este All Things Butter, a bucătarului britanic Thomas Straker, care în 2022 a început o serie în care învăța cum să faci unt cu diferite arome, videoclipuri extrem de apetisante care au impulsionat tendința #ButterTok. Pentru Straker, acest succes pe rețele a dus la crearea propriei mărci de unt, a unei linii de cuțite de bucătărie, deschiderea mai multor restaurante și publicarea unei cărți.

Pentru Armando, Straker a fost o sursă clară de inspirație, iar el însuși a fost o inspirație pentru alți creatori, care au început serii precum 100 de moduri de a face ouă sau 100 de moduri de a face ovăz, recunoscând cu umor că i-au „plagiat” ideea. Despre succesul conținutului episodic pe rețelele sociale, Armando nu este sigur cui să i-l atribuie, dar crede în curiozitatea înnăscută a ființei umane, intriga pe care o poate genera faptul că cineva îți spune că va găti ceva în 100 de moduri diferite și dorința de a vedea dacă reușește. „Este un cârlig. Vrei să vezi ce rețete va face, dacă va trebui să inventeze orice pe parcurs, și apoi este mult storytelling”.

În plus, el face referire la succesul evident pe care serialele îl au pe platformele de streaming și la modul în care, într-un fel, acel mod de a consuma conținut s-a mutat și pe rețelele sociale. „Multe persoane îmi scriu că m-au descoperit printr-un videoclip cu cartofii, au intrat pe contul meu și au început să le vadă pe toate celelalte. Se face un fel de maraton de rețete cu cartofi, care sunt mult mai scurte decât un episod dintr-un serial, așa că într-o oră probabil l-ai văzut pe tot”.

În termeni de marketing, generarea unei serii de conținut oferă, de obicei, mai multe opțiuni de a ajunge la audiența potențială, deoarece nu trebuie să mizezi totul pe un singur videoclip, ci este mai degrabă o muncă susținută în timp. Mai mult, se știe că a spune o poveste sau a simți că facem parte din una este o carte câștigătoare pe rețelele sociale și poate genera un fel de „loialitate” față de profilul unui creator. Cu toate acestea, conținutul episodic prezintă și provocări, printre care capacitatea de a menține același stil de-a lungul timpului și, mai ales, angajamentul de a publica episoade cu o frecvență suficient de regulată pentru ca oamenii să nu se plictisească.

Cartofii oferă atât de multe posibilități, încât Armando este convins că ar putea continua seria dacă ar vrea, dar preferă să nu trădeze spiritul original și să se oprească la o sută. „Știi cum se spune: continuările nu sunt niciodată bune”. Are clar în minte faptul că vrea să facă lucruri noi, dar nu vrea să piardă de tot relația cu cartoful, pentru că, explică el, făcând această serie a învățat foarte multe despre acest aliment și vrea să profite de asta. „Am învățat despre varietăți, tehnici de gătit, am intrat în contact cu producători de cartofi și oameni care lucrează pământul… Nu mă deranjează deloc, ba chiar mă bucură că numele meu rămâne legat de cartof. Mi-a schimbat viața”.

Încă nu știe sigur în ce format va continua relația sa cu acest ingredient, dar o opțiune ar putea fi o carte de rețete, „ceea ce îmi cere toată lumea”, mărturisește el.