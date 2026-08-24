Luni, președintele Nicușor Dan a retrimis Parlamentului spre reexaminare Legea pentru modificarea și completarea actului normativ privind exploatațiile de porcine și combaterea pestei porcine africane în România. Șeful statului a solicitat reevaluarea unor proceduri, clarificarea competențelor instituționale și revizuirea costurilor legate de testare, anunță G4Media.
Proiectul de lege, transmis inițial pentru promulgare la data de 5 august 2026, își propune consolidarea prevenirii pestei porcine africane și protejarea fermelor de impactul economic al bolii. Cu toate acestea, Administrația Prezidențială atrage atenția că varianta actuală conține neconcordanțe legislative, sancțiuni disproporționate și deficiențe de fundamentare financiară.
Principalele modificări solicitate de președinte
- Sancțiuni proporționale la transport: Reformularea prevederii privind confiscarea obligatorie a vehiculelor care transportă cel puțin șase porcine neidentificate sau fără acte. Șeful statului cere introducerea unor criterii clare de individualizare a pedepsei și protejarea terților de bună-credință.
- Procedura de vânătoare la mistreți: Clarificarea normelor privind recoltarea mistreților și acordarea stimulentului de 150 de euro pentru fiecare exemplar împușcat neconfirmat cu boală. Legea actuală nu evaluează capacitatea laboratoarelor județene de a procesa testele și nici costurile generate asupra bugetului ANSVSA.
- Testarea și normele europene: Eliminarea dublei testări pentru marfa deja certificată și alinierea măsurilor la dreptul Uniunii Europene.
- Zonele de monitorizare: Delimitarea clară a regimului zonei de protecție sanitar-veterinară de 10 kilometri și condiționarea măsurilor suplimentare ale ANSVSA de o analiză riguroasă de risc.
- Regimul raselor autohtone: Introducerea unor obligații de testare proporționale cu riscul specific sistemului semideschis de creștere pentru exploatațiile comerciale de porcine din rase autohtone.
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