Luni, președintele Nicușor Dan a retrimis Parlamentului spre reexaminare Legea pentru modificarea și completarea actului normativ privind exploatațiile de porcine și combaterea pestei porcine africane în România. Șeful statului a solicitat reevaluarea unor proceduri, clarificarea competențelor instituționale și revizuirea costurilor legate de testare, anunță G4Media.

Proiectul de lege, transmis inițial pentru promulgare la data de 5 august 2026, își propune consolidarea prevenirii pestei porcine africane și protejarea fermelor de impactul economic al bolii. Cu toate acestea, Administrația Prezidențială atrage atenția că varianta actuală conține neconcordanțe legislative, sancțiuni disproporționate și deficiențe de fundamentare financiară.

Principalele modificări solicitate de președinte