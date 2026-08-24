India, al doilea mare producător mondial de grâu, a anunțat luni eliminarea completă a restricțiilor privind exporturile de cereale. Decizia este de așteptat să amelioreze aprovizionarea globală, afectată sever în ultimii ani de escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina, informează Bloomberg și Agerpres.

Guvernul de la New Delhi sistase exporturile în iulie 2022 pe fondul temerilor privind securitatea alimentară internă, iar la începutul acestui an permisese doar livrări parțiale, plafonate la 5 milioane de tone pe an. Conform noilor notificări emise de Direcția Generală de Comerț Exterior, se permit acum exporturile fără restricții pentru grâu (inclusiv soiul durum), făină și alte produse derivate.

Impactul asupra piețelor internaționale

Deblocarea livrărilor din India oferă o gură de aer proaspăt pentru țările dependente de importuri din Asia, Africa și Orientul Mijlociu.

Ridicarea restricțiilor vine într-un moment critic, caracterizat prin perturbări în Marea Neagră, cauzate de intensificarea atacurilor asupra navelor comerciale și a infrastructurii portuare a îngreunat livrările din Rusia și Ucraina.

Cumpărăturile sub presiune, au influențat prețurile futures la grâu la Bursa din Chicago, care a atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani din cauza incertitudinilor privind transportul maritime.

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Producția internă record a influențat decizia Indiei. Ultima sa recoltă, a atins un nivel istoric de 120,6 milioane de tone.